أوقاف بني سويف تعقد مقارئ الأعضاء في عدد من مساجدها

عقدت المديرية مقارئ الأعضاء بعدد من مساجد المحافظة، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر صحيح تلاوة كتاب الله تعالى، وتنمية مهارات الأئمة والقراء، وتحسين الأداء الصوتي والتجويدي لديهم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور عاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف بني سويف.

وشهدت المساجد المقررة انتظام حضور الأئمة وأعضاء المقارئ، وتم خلالها تصحيح التلاوات وتوضيح أحكام التجويد ومخارج الحروف، بما يضمن الأداء السليم للقرآن الكريم، تحقيقًا لقوله تعالى: "وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا".

وأكد الدكتور عاصم قبيصي أن هذه المقارئ تأتي ضمن الجهود المستمرة للمديرية في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري للأئمة والقراء، ونشر الوعي الديني الصحيح، مشيدًا بالالتزام والانضباط الذي ظهر في أداء الأعضاء المشاركين.