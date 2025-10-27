قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
الغندور يصدم الجماهير بشأن ايقاف دونجا
مصرع سائق اشتعلت كابينه سيارته النقل على الطريق الزراعي في المنوفية
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 27 أكتوبر وفق آخر تحديث في البنوك
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وزير الرياضة يهنئ بعثة التايكوندو بإنجازها التاريخي في بطولة العالم بالصين
حكم طلاق السكران.. خالد الجندي: يقع باتفاق جمهور الفقهاء في حالة السكر العمد
إزاي تروح المتحف المصري الكبير بالمترو
السبت إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. تفاصيل
سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025
سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل
تفاصيل حبس وكيل لاعبين فى دعوي نصب على نادي تليفونات بني سويف

يسري غازي

كشف المحامي محمد رشوان تفاصيل حبس وكيل لاعبين بحكم نهائي فى واقعة نصب في عقد رعاية أحد الأندية المشاركة بـ دوري المحترفين.

وقال المحامي محمد رشوان عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الحمد لله رب العالمين .. قضت محكمة جنح مستأنف إمبابة بحبس وكيل لاعبين شهير ٦ أشهر مع الشغل بحكم نهائي بعد قيامه بالنصب علي رجل الأعمال مجدى عمران بخصوص عقد رعاية أحد الأندية في دوري المحترفين.

وتابع المحامي محمد رشوان: مثل الشركة المجني عليها المستشار محمد رشوان في القضية رقم ١١٣٢٠ لسنة ٢٠٢٤ / ٢٦٤٤٣ لسنه٢٠٢٤ جنح مستأنف إمبابة. 

وأضاف: تعود أحداث الواقعة إلي قيام و ع (وكيل لاعبين ) بالنصب علي شركة المعجزة في عقد رعاية نادى تليفونات بني سويف العام قبل الماضي حيث قام النادي علي إثر ذلك بفسخ التعاقد مع الرعاة.

واختتم المحامي الشهير محمد رشوان حديثه قائلا: وانطلقت النزاعات القضائية بين الشركة والوكيل لتسدل محكمة جنح مستأنف إمبابة الستار بتعديل حكم أول درجة من الحبس عامين إلي الإكتفاء بحبس المتهم ٦ أشهر مع الشغل.

تفاصيل دعوي حبس ابراهيم سعيد

وكشف المحامي محمد رشوان تفاصيل جديدة في دعوي حبس متجمد النفقة التي أقامتها طليقة إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق ضد اللاعب.

قال رشوان في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: موكلي إبراهيم سعيد نجم النادي الأهلي السابق تم رفع دعوي ضده من جانب طليقته تحت بند دعوي حبس متجمد نفقة ومنظورة أمام محكمة الأسرة.

وأضاف: دعوي حبس متجمد النفقة ضد موكلي ابراهيم سعيد والمنظورة أمام محكمة الأسرة تم تأجيلها إلي يوم 19 نوفمبر المقبل.

