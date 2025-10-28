أخبار بني سويف| المحافظ يعلن تمديد المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات وتحرير 237 محضرا تموينيا في أسبوع

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف يعلن تمديد المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات حتى نهاية نوفمبر

أعلن الدكتورمحمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تمديد المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات ، وذلك في ضوء قرار لجنة استرداد أراضي الدولة باستمرار أعمال الموجة الحالية حتى نهاية شهر نوفمير المقبل 2025 ،ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال لقائه "اليوم" السكرتير العام اللواء حازم عزت ، لمناقشة الإجراءات والتنسيقات اللازمة لتمديد أعمال الموجة الحالية من الإزالات، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل متالية خلال أشهر" أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر" ،وبدأت بالمرحلة الأولى من 9 إلى 22 أغسطس ، تلتها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر، وكان مقرر أن تُختتم بالمرحلة الثالثة في 24 أكتوبر الجاري قبل قرار تمديدها حتى نهاية الشهر المقبل.

237 محضرًا في أسبوع.. بني سويف تشن حملات مكثفة على الأسواق والمخابز

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 18حتى 24 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



كلية التمريض جامعة بني سويف تنظم فعاليات اليوم العالمي لشلل الأطفال

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف فاعليات اليوم العالمي لشلل الأطفال والذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام ، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن عميد الكلية، والدكتورة شرين متولى وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة سحر صدقى رئيس قسم تمريض الأطفال.

وأوضح الدكتور طارق علي أن الاهتمام باليوم العالمي لشلل الأطفال يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول هذا المرض الخطير، والتأكيد على أهمية التطعيم كوسيلة أساسية للوقاية والقضاء عليه نهائيًا، مشيرًا إلى أن الفاعلية تأتي في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الجامعة في دعم جهود الدولة لحماية المجتمع من الأمراض المعدية.