كلية التمريض جامعة بني سويف تنظم فعاليات اليوم العالمي لشلل الأطفال

نظمت كلية التمريض جامعة بني سويف فاعليات اليوم العالمي لشلل الأطفال والذي يوافق 24 أكتوبر من كل عام ، جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن عميد الكلية، والدكتورة شرين متولى وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة سحر صدقى رئيس قسم تمريض الأطفال.

وأوضح الدكتور طارق علي أن الاهتمام باليوم العالمي لشلل الأطفال يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي حول هذا المرض الخطير، والتأكيد على أهمية التطعيم كوسيلة أساسية للوقاية والقضاء عليه نهائيًا، مشيرًا إلى أن الفاعلية تأتي في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به الجامعة في دعم جهود الدولة لحماية المجتمع من الأمراض المعدية.

وخلال الفعالية تم تسليط الضوء على الجهود الدولية والمحلية المبذولة لاستئصال مرض شلل الأطفال، وأهمية التعاون بين الحكومات والمؤسسات الصحية والمنظمات الدولية لتحقيق هذا الهدف، إضافة إلى تعزيز أنشطة التحصين الروتيني ومتابعة الترصد للأمراض السارية لضمان مجتمع صحي وآمن.