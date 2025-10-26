قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن عرب مستشارا للحوكمة بمجلس المطارات العالمي ACI عن قارة أفريقيا
لردع المتلاعبين.. القانون يواجه التجار المتهربين من سداد الديون بهذه العقوبة
شيخ الأزهر: لا يمكن بناء سلام على أنقاض الظلم.. والأزمات كشفت إفلاس الضمير الإنساني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تستمر 5 ساعات
لميس الحديدي: أكثر من 60 ملكا ورئيسا سيحضرون حفل افتتاح المتحف الكبير
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل
النجم الساحلي يودّع الكونفدرالية بركلات الترجيح أمام نيروبي يونايتد الكيني
سجل 8 أهداف.. ياسين خالد يتألق في فوز منتخب اليد على أمريكا ببطولة العالم للناشئين
ميزة جديدة في Google Messages توفر الوقت وتسهل مشاركة الصور
ياسين الملاح أفضل لاعب في مباراة فاركو والإسماعيلي بالدوري
منتخب ناشئي اليد يقسو على أمريكا في بطولة العالم تحت 17 عامًا
فاركو يحقق الفوز الأول بالدوري على حساب الإسماعيلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محافظ بني سويف يشدد على تكثيف الحملات التموينية.. وضبط طن ألبان غير صالحة وأسطوانات غاز قبل بيعها بالسوق السوداء

حملات تموينية ببني سويف
حملات تموينية ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار تكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ خطة الحكومة التي تُترجم من خلال التنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية، مثمنًا جهود وزارة التموين في دعم جهود الإدارة المحلية بالمحافظة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار والحفاظ على استقرارها، وضمان توافر السلع والتزام التجار بالضوابط القانونية.

جاء ذلك خلال عرض المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، لتقرير جهود الحملات التموينية بالمراكز المختلفة، والذي تضمن الإشارة إلى تنفيذ حملة من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، تحت إشراف أحمد حسني مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي التموين، وبالتعاون مع إدارة تموين المركز.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط طن من الألبان الفرز غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مستودع بوتاجاز مغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى ضبط نحو 30 أسطوانة بوتاجاز (منها 6 ممتلئة والباقي فارغ) بحيازة أحد الأشخاص يقوم ببيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

بني سويف تموين بني سويف صحة بني سويف

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

400 جنيه نزولًا.. تراجع كبير في سعر الذهب اليوم عيار 21

إضافة المواليد على التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الفئات المستحقة وآخر موعد للتقديم

سعر الذهب

سعر الذهب يتراجع فجأة.. عيار 21 يسجل أقل مستوى منذ أسبوعين

ارشيفية

يتخيل وجود شاب معها.. شاب يقتل شقيقته ويصيب والدته في النزهة

حكمة نهائى السوبر الأوروبي

حكمة نهائى السوبر الأوروبي: إطلالتي سر شقائي وصلاح ليس فتي أحلامي

سعد الصغير

«النقض» ترفض الطعن المقدم من دفاع سعد الصغير على حكم حبسه 6 أشهر

موعد شهر رمضان 2026

بدأ العد التنازلي.. موعد شهر رمضان 2026 وأول أيام عيد الفطر فلكيا

أحد المعلمين المصابين بالحادث

بالأسماء.. إصابة 11 معلم ومعلمة بعضهم حالته خطيرة في حادث بسوهاج

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

أمام عاشور

بعد تعافي إمام عاشور .. هذه أعراض التهاب الكبد أ

بالصور

هيدي كرم تواجه نيرمين سيف الدين في وتر حساس 2

هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين
هيدي كرم ونيرمين سيف الدين

القوات المسلحة تدفع لجان تجنيدية إلى جنوب سيناء لإنهاء مواقف ذوي الهمم وكبار السن

القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن
القوات المسلحة تدفع عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظة جنوب سيناء لإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن

انتهاء تصوير “علي رشم”.. ملحمة عراقية تُجسّد بطولة الشهداء وتعيد هيبة الدراما الوطنية

المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"
المسلسل العراقي “علي رشم"

بدء أولى ندوات التوعية الدينية لطلاب جامعة سوهاج بالتعاون مع الأزهر ..غدًا

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أميرة الدهب

جبروت.. أميرة الدهب تكشف: أم العريس سرقت شبكة ابنها‎

عم غريب مسن السويس

كرم المصريين | التبرعات تنهال على مسن السويس.. دعم غير مسبوق لعم غريب

محمود الليثي وطارق الشيخ

طارق الشيخ ومحمود الليثي يطرحان ديو "تاجر السعادة"

زينة

زينة تتعرض لإصابة في قدمها قبل أيام من عرض ورد وشوكولاتة

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: أليس لنا رب كريم.....!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم فاروق حسني

