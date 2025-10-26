محافظ بني سويف يشدد على تكثيف الحملات التموينية.. وضبط طن ألبان غير صالحة وأسطوانات غاز قبل بيعها بالسوق السوداء

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار تكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ خطة الحكومة التي تُترجم من خلال التنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية، مثمنًا جهود وزارة التموين في دعم جهود الإدارة المحلية بالمحافظة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار والحفاظ على استقرارها، وضمان توافر السلع والتزام التجار بالضوابط القانونية.

جاء ذلك خلال عرض المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، لتقرير جهود الحملات التموينية بالمراكز المختلفة، والذي تضمن الإشارة إلى تنفيذ حملة من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، تحت إشراف أحمد حسني مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي التموين، وبالتعاون مع إدارة تموين المركز.

حيث أسفرت الحملة عن ضبط طن من الألبان الفرز غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط مستودع بوتاجاز مغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية، بالإضافة إلى ضبط نحو 30 أسطوانة بوتاجاز (منها 6 ممتلئة والباقي فارغ) بحيازة أحد الأشخاص يقوم ببيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.