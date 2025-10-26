محافظ بني سويف يتابع المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في المرحلة الثانية من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الوزير الأستاذ محمد عبد اللطيف، للنهوض بمستوى اللغة العربية وتنمية المهارات اللغوية لتلاميذ الابتدائي بما يتواكب مع مستهدفات تطوير التعليم في مصر.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعدته وكيل الوزارة، الأستاذة أمل الهواري، والذي أشار إلى تفقدها بدء فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج خلال زيارتها اليوم لـمدرسة الشيخ محمد متولي الشعرواي التابعة لإدارة تعليم بني سويف، بحضور مدير الإدارة أحمد عزت، ومدير التعليم الابتدائي بالمديرية رشا يحيى، ورمضان الحسيني موجه عام المادة، وجمال ياسين موجه أول إدارة بني سويف، وهاني إسلام مدير المرحلة الابتدائية.

وأكدت وكيل الوزارة على أهمية البرنامج، الذي جعل من تنمية مهارات القراءة والكتابة واقعًا ملموسًا يربط بين جميع المواد وجميع الصفوف، والسعي لبناء جيل واعٍ ومتمكن من لغته العربية، ورفع كفاءة التلاميذ في مهارات القراءة والكتابة والتعبير اللغوي، وتحقيق أعلى نسب تحسن في مهارات اللغة العربية، وذلك في إطار جهود الدولة لترسيخ الهوية اللغوية والثقافية المصرية.

كما أشارت إلى توجيهاتها بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، الذي يستهدف أكثر من 56 ألفًا و400 تلميذ وتلميذة على مستوى مدارس المحافظة.