صحة بني سويف تتفقد وحدة ذكي فاضل بإهناسيا لمتابعة جودة الخدمات الطبية

قام الدكتور هاني جمعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتوجيه فريق من إدارة الرعاية الأساسية، تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف، مدير الإدارة، للمرور على وحدة ذكي فاضل التابعة لإدارة إهناسيا الصحية يوم السبت الموافق 25 أكتوبر.

وشمل الفريق الزائر كل من الدكتورة منى عبد الحسيب، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور أحمد دياب، مفتش الصيدلة، والدكتورة فاطمة الزهراء، عضو إدارة سلامة المرضى.

وخلال الزيارة، تفقد الفريق أقسام الطوارئ، عيادة الأسنان، الصيدلة، تنظيم الأسرة، وغرفة التعقيم، بالإضافة إلى متابعة انتظام العمل في البرامج الفنية الخاصة بالوحدة. كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، فضلاً عن صيانة الأجهزة الطبية لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

وتم رصد بعض الملاحظات الفنية والإدارية التي تتعلق بالعمليات اليومية، حيث شدد الدكتور هاني جمعة على ضرورة تلافي هذه الملاحظات في أسرع وقت، بهدف تعزيز مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة وزارة الصحة المستمرة لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.