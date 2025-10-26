قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعدم وجود صفة .. رفض دعوى مواطن لإلغاء ترشح «القائمة الوطنية من أجل مصر»
يحدث في الزمالك .. ميركاتو يناير والسوبر يحسمان مصير فيريرا وجون إدوارد
إحباط في إسرائيل.. وأمريكا: لا تعاقبوا حماس
مدبولي: النصر للبترول تواصل تطوير مصافيها التاريخية لتعزيز الأمن الطاقوي
أحمد كجوك: 4 أولويات مالية ترسم المسار الجديد للاقتصاد المصري
الصين تشيد بدور مصر في إفريقيا والعالم العربي وتوسع استثماراتها بقيمة 7 مليارات دولار
ميناءا بورسعيد والإسكندرية يتصدران أفريقيا في تصنيف أفضل 100 ميناء عالمي
سفير أوزبكستان بالقاهرة: المتحف المصري الكبير هدية للعلماء ومحبي الثقافة في العالم
اندلاع حريق ضخم نتيجة انفجار أحد التوربينات في موقع نفطي بالبرجسية بالعراق
رئيس الوزراء يفتتح تشغيل وحدة استرجاع الغازات بالنصر للبترول في السويس
الهلال الأحمر: 10 آلاف طن مساعدات إنسانية تدخل إلى غزة عبر قافلة "زاد العزة" الـ 58
روسيا تعلن نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي في العالم
صحة بني سويف تتفقد وحدة ذكي فاضل بإهناسيا لمتابعة جودة الخدمات الطبية

قام الدكتور هاني جمعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بتوجيه فريق من إدارة الرعاية الأساسية، تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف، مدير الإدارة، للمرور على وحدة ذكي فاضل التابعة لإدارة إهناسيا الصحية يوم السبت الموافق 25 أكتوبر.

وشمل الفريق الزائر كل من الدكتورة منى عبد الحسيب، مساعد مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور أحمد دياب، مفتش الصيدلة، والدكتورة فاطمة الزهراء، عضو إدارة سلامة المرضى.

وخلال الزيارة، تفقد الفريق أقسام الطوارئ، عيادة الأسنان، الصيدلة، تنظيم الأسرة، وغرفة التعقيم، بالإضافة إلى متابعة انتظام العمل في البرامج الفنية الخاصة بالوحدة. كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، فضلاً عن صيانة الأجهزة الطبية لضمان استمرارية العمل بكفاءة.

وتم رصد بعض الملاحظات الفنية والإدارية التي تتعلق بالعمليات اليومية، حيث شدد الدكتور هاني جمعة على ضرورة تلافي هذه الملاحظات في أسرع وقت، بهدف تعزيز مستوى الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تأتي هذه الزيارة في إطار متابعة وزارة الصحة المستمرة لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة، وتلبية احتياجات المواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

بفستان اسطورى..جلسة تصوير حفل زفاف احمد جمال وفرح الموجي
اسماء أبو اليزيد
مي عمر
