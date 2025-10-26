أخبار بني سويف| إزالة 579 تعديا على الأراضي الزراعية وتحرير 350 محضرًا لمخالفات تموينية

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

محافظ بني سويف: إزالة 579 تعديا خلال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ27 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف



جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير، لإدارة الأملاك الدولة،تضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته "منذ بداية المرحلة في 4 أكتوبر الجاري وحتى الخميس 23 من نفس الشهر"وصل إلى 579 حالة (199حالة أملاك دولة+ 380 زراعة)،وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية



تموين بني سويف: تحرير 350 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 18 حتى 24 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين

مستقبل وطن ببني سويف ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم مرشحيه بالقائمة والفردي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، أولى المؤتمرات الانتخابية، لدعم مرشحي القائمة الوطنية ومرشحي تحالف الأحزاب، بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمركز سمسطا جنوب المحافظة، وسط حشد لافت من الكوادر التنظيمية والمواطنين.

وشهد المؤتمر حضور النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، و مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر: الدكتورة منى عبدالله، الدكتورة هبة عبد العظيم، والمهندس أحمد شكري عن حزب حماة الوطن، و مرشحي الفردي عن حزب مستقبل وطن طه الناظر والدكتور عبد الله مبروك، وهشام سليم مرشح حزب حماة الوطن، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة ومركز سمسطا والوحدات الحزبية.