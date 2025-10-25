إصابة 11 شخصا في حادث انقلاب تروسيكل بـ بني سويف

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب تروسيكل بطريق دشاشة بمركز سمسطا بمحافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بحادث انقلاب تروسيكل بطريق دشاشة سمسطا الطريق الجديد، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزى التخصصى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

ودفع مرفق اسعاف بنى سويف بقيادة الدكتور هانى همام بسيارات الإسعاف ليتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الفشن المركزي .

وضمت قائمة المصابين كلا من فايزة عيد عبد الوهاب '51' سنة مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وعبير كامل احمد ' 46 ' سنة مصابة بسحاجات وكدامات بالجسم ووردة عيد عبد الوهاب ' 45 ' سنة مصابة سحاجات وكدامات بالجسم وفايز فرج الله عياد ' 52 ' سنة مصاب بجرح بالرأس 5 سم وسحاجات وكدامات بالجسم .

وضمت القائمة كل من أحمد كامل عبد العظيم ' 59 'سنة مصاب بجرح بالرأس 2سم وسحاجات وكدامات بالجسم وحكمة أبو هشيمة أحمد ' 43 ' سنة مصابة بسحاجات وكدامات بالجسم وصابرة جابر عبد الكريم ' 45 'سنة مصابة بجرح بالرأس 5 سم وبسمة محمد محمد ' 31 ' سنة مصابة بسحاجات وكدامات بالجسم وصابرة محمد محمد عبد المجيد ' 25 ' سنة مصابة باشتباه بكسر بالزراع الأيسر وزينات محمد هاشم شعيب ' 42 سنة ' مصابة باشتباه بكسر بالعمود الفقري وسحاجات وكدامات بالجسم ونجية إبراهيم عبد العظيم ' 30 ' سنة مصابة بجرح قطعي بالوجه وسحاجات وكدامات بالجسم، فيما تباشر الجهات الأمنية والمختصة تحقيقاتها للوقوف حول ملابسات الحادث.