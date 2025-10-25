أخبار بني سويف| 4000 خدمة طبية مجانية بقرية العواونة.. وقطع المياه عن مركز ومدينة بني سويف

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

4000 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية العواونة بمركز إهناسيا ضمن "حياة كريمة"



أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية العواونة التابعة لمركز "إهناسيا" على مدار يومي 22و23 أكتوبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

انقطاع المياه عن مركز ومدينة بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب ببني سويف عن انقطاه المياه عن المدينة نظرا لأعمال كوبري الشاملة الجارية حالياً، وأعمال تعديل مسارات المرافق بالمنطقة، سوف يتم تنفيذ أعمال ربط المسار البديل لخط مياه الشرب الرئيسي قطر 500 مم بشارع سعد زغلول ( من أمام مديرية التنظيم والإدارة حتى المزلقان أمام مديرية الطرق والنقل ) وسيتم إيقاف محطات مياه مدينة بني سويف بالكامل وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح غد السبت 2025/10/25 حتى الساعة الثالثة صباح الأحد 2025/10/26 ، لمدة 18 ساعة.

18 زيارة للتفتيش المالي والإداري بالوحدات المحلية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف،استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ،مشيراً إلى أهمية تكثيف حملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ،مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي