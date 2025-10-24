قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار
الأوقاف تواصل نهضتها في بيوت الله.. اليوم افتتاح 17 مسجدا جديدا
طريقة التقديم فى حج الجمعيات الأهلية
رئيس الإكوادور: حاولوا تسميمي بالشوكولاتة والمربى
الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة إيجل نوار.. وغياب 6 لاعبين
واشنطن: لن نتسامح مع أي تحركات إسرائيلية مفاجئة في غزة
الحبس سنة عقوبة استخدام مواد حارقة أو كاوية بهدف ترويع المواطنين
للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد
الصحة تعلن خطة طبية شاملة لضمان سلامة الزوار خلال افتتاح المتحف المصري الكبير
هل يجب إغلاق المحلات التجارية وقت صلاة الجمعة؟.. الإفتاء توضح
مسؤول فلسطيني لصدى البلد: لا توجد بوادر أو نقاشات داخل إسرائيل لإطلاق سراح البرغوثي
أخبار بني سويف| ضبط 1.5 طن معسل مجهول المصدر.. وإغلاق مزلقان عزمي 3 أيام

بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

ضبط 1.5 طن معسل مجهول المصدر ببني سويف
أعلنت مديرية التموين بـ محافظة بني سويف، عن ضبط كميات من المعسل مجهول المصدر، في حملة مكبرة بقيادة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف.

وذلك في إطار تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وقالت مديرية تموين بني سويف، إن الحملة التي ترأسها وكيل الوزارة بمنطقة شرق النيل، جاءت عقب ورود معلومات تفيد بقيام بعض المحال بعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وعلى الفور، تم تشكيل لجنة تموينية والتوجه إلى موقع البلاغ.
إغلاق مزلقان عزمي ببني سويف لمدة 3 أيام لأعمال تجديد السكة

أعلنت سكة حديد بني سويف عن غلق مزلقان عزمي بمدينة بني سويف لمدة 3 أيام اعتبارًا من صباح غد الجمعة  24 أكتوبر 2025، وذلك لتنفيذ أعمال تجديد سكة الطحن ضمن خطة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير وصيانة البنية الأساسية للشبكة.

وفي هذا السياق، وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس مدينة بني سويف بالتنسيق التام مع مسؤولي السكك الحديدية والمرور، لضمان انسياب حركة المركبات وتسهيل مرور المواطنين خلال فترة الإغلاق، مع اتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة وتكثيف المتابعة اليومية للأعمال.
 

محافظ بني سويف يتابع مع التعليم استعدادات إطلاق مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع التعليم الإجراءات والخطوات التمهيدية اللازمة لفعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" والتي تأتي تحت مظلة المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي ، وتستهدف الفحص والكشف المبكر عن أمراض العيون لتلاميذ المرحلة الابتدائية

جاء ذلك خلال التقرير، الذي أعدته وكيل الوزارة أمل الهواري، وتضمن الإشارة إلى الاجتماع الذي عقدته،في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،بالإعداد والتجهيز الجيد لإطلاق المبادرة الرئاسية" عيون أطفالنا مستقبلنا"لطلاب المرحلة الابتدائية،والتي تتم بالتعاون بين وزارات (التعليم،الصحة،التنمية المحلية،التضامن الاجتماعى) ومؤسسات المجتمع المدني

