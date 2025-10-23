محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الثانية بنادي سيتي كلوب ويشيد بالمنشآت

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على زيارة فرع نادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف، لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالنادي ضمن المرحلة الثانية لتطوير النادي .

شهدت الزيارة حضور، كلا من، الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب للمنشآت الرياضية، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، وعلي يوسف رئيس المدينة، والكابتن أيمن صلاح نائب رئيس مجلس إدارة سيتى كلوب، وحسني التميمي مدير العلاقات الحكومية بشركة استادات للاستثمار الرياضي وعدد من مسؤولى شركتيّ استادات و سيتي كلوب.

على هامش الزيارة، تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية بالنادي ،التي تتم في إطار الخطة العامة لتطوير فروع أندية سيتى كلوب بمختلف فروعها المنتشرة بأنحاء الجمهورية تحت شعار"بنبني نادي يبني جيل"،ووفق استراتجية ينفذها مجلس إدارة المجموعة لاستكمال المنشآت بكافة الأفرع ومدها بالأجهزة الحديثة وبحسب برنامج وجدول زمني مُحدد.

واستمع المحافظ لعرض مجمل عن المرحلة الثانية والتي شملت:أعمال تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة وملعب خماسي كرة قدم وملاعب متعددة "سلة وطائرة " وملعب تنس أرضي ، ومناطق جلوس للأعضاء ، والتي سبقتها المرحلة الأولى وتضمنت: منطقة أطفال، مناطق جلوس،مبنى ألعاب إلكترونية، مسجد،حمامات، جيم رجالي ونسائي،مبني تغيير ملابس ،في حين تتضمن المرحلة الثالثة:المبنى الاجتماعي ، حمامات سباحة، مناطق جلوس للأعضاء ، مبني تغيير ملابس

وقال محافظ بني سويف إنه سعيد للغاية بأعمال التطوير التي تتم بمنشآت ومرافق النادي،وأن كل مرحلة تمثل إضافة جديدة ونوعية على كل المستويات والجوانب الاجتماعية والرياضية ،مؤكدا أن تطوير البنية التحتية والإنشاءات بالنادي يدعم المنظومة الرياضية بالمحافظة،لاسيما مع وجود فرق ولاعبي يمثلون النادي في المسابقات والمنافسات الرياضية سواء التي تقام على مستوى القطاعات أوالجمهورية.