لإثبات صدقها.. بوسي تكشف قصة خضوعها للبشعة

كشفت بوسي محمد فتاة البشعة، عن تفاصيل جديدة لأول مرة حول قصة تعرفها على زوجها، وسر خلافها معه بعد الزواج بـ 15 يومًا، وقصة اتهام زوجها لها في شرفها.

وقالت بوسي محمد فتاة البشعة، إنها تبلغ من العمر 23 عاما، و فترة الخطوبة كان ثلاث أشهر وبعد ذلك تم الزواج، وأن سبب الخلاف في البداية كان بسبب عمله، معلقة :" كنت بقوله أنزل اشتغل بعد 15 يوما زواج".

وأضافت فتاة البشعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن زوجها كان يمتلك عربية مشروبات سريعة، وكان يعمل عليها، لكن بعد الزواج توقف عن العمل وكان يحب الجلوس في البيت.

وأشارت إلى أنها حاصلة على دبلوم تجارة، وذهبت لـ البشعة بعد أن مرت بظروف نفسية صعبة، وبعد اتهامها بأنها ليست بنت من قبل زوجها، وأنها لم تجد حلا لإثبات أنها شريفة غير الذهاب لـ البشعة.

