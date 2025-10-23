ضبط 1.5 طن معسل مجهول المصدر ببني سويف

أعلنت مديرية التموين بـ محافظة بني سويف، عن ضبط كميات من المعسل مجهول المصدر، في حملة مكبرة بقيادة المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين ببني سويف.

وذلك في إطار تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وقالت مديرية تموين بني سويف، إن الحملة التي ترأسها وكيل الوزارة بمنطقة شرق النيل، جاءت عقب ورود معلومات تفيد بقيام بعض المحال بعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وعلى الفور، تم تشكيل لجنة تموينية والتوجه إلى موقع البلاغ.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود مخزن يحوي كميات كبيرة من المعسل، وبفحص المضبوطات تبين أن جزءًا منها مجهول المصدر، فيما ظهرت على كميات أخرى علامات التلف، وتم التحفظ على كمية تُقدر 1.5 طن من أنواع مختلفة من المعسل، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق متصل، وبناءً على توجيهات وكيل تموين بني سويف وبتكليف من الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، شنت إدارة تموين الواسطى حملة موسعة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية، أسفرت الحملة عن تحرير 11 محضرًا و2 تقرير غلق لبدالين تموينيين، وذلك لمخالفات متنوعة تم رصدها أثناء المرور الميداني.

وتضمنت المحاضر، ضبط 100 علبة سجائر مجهولة المصدر، و1200 زجاجة خل بدون فواتير، بالإضافة إلى 7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومحضر لعدم إعلان الأسعار، وآخر لعدم وجود سجل تجاري، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد المهندس محمد عبدالرحمن، أن مديرية التموين ببني سويف، تواصل حملاتها المكثفة على مدار الساعة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري والتلاعب في السلع الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات مستمرة بمختلف مراكز المحافظة لضمان توافر السلع المطابقة للمواصفات وضبط أي مخالفات تموينية في مهدها.