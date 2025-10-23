مصرع محاسب وإصابة آخرين في انقلاب سيارة علي صحراوي بني سويف

لقي محاسب مصرعه وأصيب 2 آخرين اليوم الخميس في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة بني سويف بحوالي 10 كيلو، وجرى نقل الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة بني سويف بحوالي 10 كيلومتر، نتج عنه مصرع محاسب قانوني، وإصابة 2 آخرين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة والمصابان إلى أقرب مستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور هاني همام بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء الجثة ونقلها إلى ثلاجة الموتى بمستشفى بني سويف التخصصي، فيما نقل المصابان إلى قسم الاستقبال والطوارئ لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المتوفي يدعى؛ محمد محروس عبد المطلب، 45 عامًا، محاسب قانوني، يقيم بمحافظة القاهرة، تم إيداعه داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

والمصابان هما: أحمد نبيل محمد 59 عامًا، يعمل بالجهاز المركزي، به كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و مصطفى محمد محمود 27 عامًا، به كدمات وسحجات، يقيمان بمحافظة القاهرة.