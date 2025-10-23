أخبار بني سويف| استقبال 20 ألف متردد بمستشفيات الجامعة.. وعزل أستاذ جامعي من وظيفته

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :

بسبب مشاجرة.. عزل أستاذ جامعي من وظيفته بجامعة بني سويف

أصدرت جامعة بني سويف قرارًا بعزل أستاذ جامعي من وظيفته بعد تورطه في مشاجرة عنيفة مع أحد زملائه داخل قسم الفيزياء بكلية العلوم، تطورت إلى اشتباك بالأيدي وتمزيق ملابس وتبادل اتهامات على خلفية خلافات مالية بين الطرفين.

البداية تعود إلى مطلع فبراير الماضي، حينما اندلعت مشادة كلامية حادة بين الدكتور م ف ع، الأستاذ بقسم الفيزياء، وزميله الدكتور م أ أبو ا، داخل مكتب رئيس القسم، بسبب نزاع مالي نشأ بينهما وتحول إلى تراشق بالألفاظ، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي أمام زملائهما، ما أدى إلى كسر زجاج مكتب رئيس القسم وقطع قميص أحد الطرفين وسط ذهول أعضاء هيئة التدريس الحاضرين.

على إثر الواقعة، رفع عميد كلية العلوم مذكرة عاجلة إلى رئيس الجامعة، أوضح فيها تفاصيل ما حدث، مشيرا إلى أن المشاجرة خرجت عن حدود الأعراف الجامعية وأضرت بهيبة المؤسسة الأكاديمية كما أرفق رئيس القسم مذكرة إضافية تضمنت شهادات عدد من الأساتذة الذين حضروا الواقعة.

استقبال 20 ألف متردد بمستشفيات جامعة بني سويف

صرح الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بأن مستشفيات الجامعة شهدت خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجارى نشاطًا مكثفًا في مختلف أقسامها، حيث سجلت العيادات الخارجية والطوارئ والمراكز التخصصية أرقامًا تعكس حجم الإقبال المتزايد على الخدمات الطبية المقدمة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن العيادات الخارجية استقبلت ما يزيد عن 20 الف مريضًا، بمعدل يومي تجاوز 1000 مريضًا يوميا ما يعكس الثقة المتزايدة في جودة الخدمات الطبية المقدمة، فيما بلغ عدد المترددين على قسم الطوارئ 7,428 حالة ، بمعدل يومي يقارب 413 مريضا، لافتا إلى ان الفترة القادمة شتشهد مزيدا من الاهتمام بالحالات الأولى بالرعاية وحالات الأطفال خاصة بعد تزويد المستشفى بجهاز مخصص لقسم الحالات الحرجة، بما يعزز من قدرات المستشفى في تقديم خدمات أفضل للمرضى، مؤكدا حرص الجامعة على تقليص وخفض عدد حالات الانتظار في إطار دور المستشفى في خدمة المجتمع السويفي بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن .

حملة مفاجئة لصحة بني سويف على منطقة أسواق محيي الدين

وجه الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المتعلق بخدمة حيوية ،وضمن خطة المحافظة في هذا الشأن .

و تبين من التقرير الذي أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الإشارة إلى تكليف د.أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، د. ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وفي هذا الإطار، نفذ فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني سويف حملة مكبرة شملت المرور على المحالات والأسواق التجارية المختلفة بمنطقة سوق محيي الدين -بندر بني سويف-.