حملة مفاجئة لصحة بني سويف على منطقة أسواق محيي الدين

وجه الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المتعلق بخدمة حيوية ،وضمن خطة المحافظة في هذا الشأن .

و تبين من التقرير الذي أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، الإشارة إلى تكليف د.أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، د. ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وفي هذا الإطار، نفذ فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببني سويف حملة مكبرة شملت المرور على المحالات والأسواق التجارية المختلفة بمنطقة سوق محيي الدين -بندر بني سويف-.

تم تنفيذ حملة مفاجئة على أجنحة سوق محيي الدين، أسفرت عن ضبط إجمالي 500كجم "نصف طن" شيبسي مخلفات مصانع ومقرمشات غير صالحه للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير عدة محاضر لمخالفات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وذلك في حضور روماني رأفت مراقب أول اغذيه إدارة بني سويف، ومفتشي الأغذية "علي حسن، محمد سيد، مصطفي طه.



