الإعلان عن 3 آلاف و182 فرصة عمل جديدة في بني سويف

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أن مديرية العمل بالمحافظة نجحت في توفير 3 آلاف و182 فرصة عمل لهم تم تعيينهم بالكامل خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر لعام 2025 .



وأوضح تقرير مدير عام المديرية بالمحافظة المهندس أحمد العربي أنه في مجال التشغيل بلغ عدد المسجلين لفرص العمل 10 آلاف و92 مواطنًا، تم توفير 3 آلاف و182 فرصة عمل لهم، وتم تعيينهم بالكامل، بجانب إبرام 857 عقد عمل بالخارج، كما تم التفتيش على 67 منشأة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وأسفر ذلك عن تعيين 32 من ذوي الهمم وتم تحرير 86 محضرًا للأجانب، مع توفيق أوضاع 23 منهم .



أما في مجال التدريب المهني، فقد أصدرت المديرية ألفين و514 شهادة قياس مستوى مهارة، وألفين 514 ترخيص مزاولة حرفة، ونفذت 4 دورات تدريبية استفاد منها 34 متدربًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 401 منشأة، وتحرير 92 محضر مخالفة، وتنظيم 25 ندوة توعية استفاد منها 459 مواطنًا .



وفي مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 464 منشأة، وتحرير 109 محاضر، وتنظيم 6 ندوات توعية استفاد منها 90 مواطنًا، كما تلقت المديرية 71 شكوى فردية، تم تسوية 16 منها وديًا، وإحالة 7 للقضاء، بينما لا تزال 38 شكوى قيد البحث، وفيما يخص العمالة غير المنتظمة، تم تقديم 14 خدمة رعاية صحية و54 خدمة رعاية اجتماعية، ضمن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.



وفي سياق أخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بني سويف، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم السبت المقبل حتى الساعة الثالثة صباح يوم الأحد المقبل أي لمدة تقدر بـ 18 ساعة .



وأرجعت الشركة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، السبب في ذلك إلى أعمال إنشاء كوبري الشاملة والجارية حالياً، ومن اجراءاتها أعمال تعديل مسارات المرافق بالمنطقة، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال ربط المسار البديل لخط مياه الشرب الرئيسي قطر 500 ملي متر بشارع سعد زغلول (من أمام مديرية التنظيم والإدارة حتى المزلقان أمام مديرية الطرق والنقل).



وذكرت أنه نظراً لطبيعة تلك الأعمال، سيتم إيقاف محطات مياه مدينة بني سويف بالكامل (الأمريكي – أبو سليم – أحمد عرابي)، مما يترتب عليه انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بني سويف .