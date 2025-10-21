قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد
المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول
البرهان: لا نريد لأي ميليشيا مرتزقة أن يكون لها دور في مستقبل السودان
حلقة مفتوحة.. أحمد موسى يقدم تغطية خاصة غدا الأربعاء لفعاليات القمة المصرية الأوروبية
أحمد موسى: 4 مليارات يورو شريحة ثانية ستعلن من الاتحاد الأوروبي بدعم مصر
بعد خسارته نوبل .. ترامب يفوز بجائزة مهندس السلام من مؤسسة ريتشارد نيكسون
أحمد موسى يكشف جدول أعمال الرئيس السيسي في القمة «المصرية الأوروبية» ببروكسل.. غدًا الأربعاء
الآلاف يحيون الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
وزراء الليكود يطالبون الرئيس الإسرائيلي هرتسوج بالعفو عن نتنياهو في قضايا الفساد
بث مباشر | أحمد موسى يكشف كواليس زيارة الرئيس السيسي لـ بروكسل
بعد تعيينه في مجلس الشيوخ .. تكريم ياسر جلال من مهرجان وهران مع نادية الجندي
الجدري المائي .. كيفية العلاج منه بعد إصابة 24 طالبا
محافظات

الإعلان عن 3 آلاف و182 فرصة عمل جديدة في بني سويف

محافظ بني سويف: توفير 3 آلاف و182 فرصة عمل جديدة عن طريق مديرية العمل
محافظ بني سويف: توفير 3 آلاف و182 فرصة عمل جديدة عن طريق مديرية العمل
أ ش أ

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أن مديرية العمل بالمحافظة نجحت في توفير 3 آلاف و182 فرصة عمل لهم تم تعيينهم بالكامل خلال الفترة من أول يوليو حتى 30 سبتمبر لعام 2025 .


وأوضح تقرير مدير عام المديرية بالمحافظة المهندس أحمد العربي أنه في مجال التشغيل بلغ عدد المسجلين لفرص العمل 10 آلاف و92 مواطنًا، تم توفير 3 آلاف و182 فرصة عمل لهم، وتم تعيينهم بالكامل، بجانب إبرام 857 عقد عمل بالخارج، كما تم التفتيش على 67 منشأة لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة وأسفر ذلك عن تعيين 32 من ذوي الهمم وتم تحرير 86 محضرًا للأجانب، مع توفيق أوضاع 23 منهم .


أما في مجال التدريب المهني، فقد أصدرت المديرية ألفين و514 شهادة قياس مستوى مهارة، وألفين 514 ترخيص مزاولة حرفة، ونفذت 4 دورات تدريبية استفاد منها 34 متدربًا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 401 منشأة، وتحرير 92 محضر مخالفة، وتنظيم 25 ندوة توعية استفاد منها 459 مواطنًا .


وفي مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 464 منشأة، وتحرير 109 محاضر، وتنظيم 6 ندوات توعية استفاد منها 90 مواطنًا، كما تلقت المديرية 71 شكوى فردية، تم تسوية 16 منها وديًا، وإحالة 7 للقضاء، بينما لا تزال 38 شكوى قيد البحث، وفيما يخص العمالة غير المنتظمة، تم تقديم 14 خدمة رعاية صحية و54 خدمة رعاية اجتماعية، ضمن دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.


وفي سياق أخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بني سويف، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباح يوم السبت المقبل حتى الساعة الثالثة صباح يوم الأحد المقبل أي لمدة تقدر بـ 18 ساعة .


وأرجعت الشركة، في بيان اليوم /الثلاثاء/، السبب في ذلك إلى أعمال إنشاء كوبري الشاملة والجارية حالياً، ومن اجراءاتها أعمال تعديل مسارات المرافق بالمنطقة، لافتة إلى أنه سيتم تنفيذ أعمال ربط المسار البديل لخط مياه الشرب الرئيسي قطر 500 ملي متر بشارع سعد زغلول (من أمام مديرية التنظيم والإدارة حتى المزلقان أمام مديرية الطرق والنقل).


وذكرت أنه نظراً لطبيعة تلك الأعمال، سيتم إيقاف محطات مياه مدينة بني سويف بالكامل (الأمريكي – أبو سليم – أحمد عرابي)، مما يترتب عليه انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة بني سويف .

محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم مديرية العمل فرصة عمل ذوي الهمم مجال التدريب المهني

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

وزير التربية والتعليم

فتح باب التقديم في إعارات المعلمين 2026 حتى 20 ديسمبر| اعرف الأوراق المطلوبة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

المجني عليه والمتهم

استخدم أدوات والده النجار.. شاكوش وصاروخ كهربائي «سلاح الجريمة» في واقعة طفل الإسماعيلية

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

اعراض نقص الحديد

أعراض نقص الحديد..7 مؤشرات خطيرة

. أدهم أيمن

إنجاز مصري جديد.. أدهم أيمن يحصد برونزية بطولة العالم للمصارعة في صربيا

الدكتور أشرف صبحي

الانتهاء من أعمال تطوير ملعب مركز شباب البياضية بقنا

فرمين لوبيز لاعب برشلونة

برشلونة يتقدم على أولمبياكوس بثنائية لوبيز في الشوط الأول

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

أكثر 5 سيارات مبيعًا في عام 2025.. فورد وشيفروليه تتصدران

سيارات
سيارات
سيارات

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

حسين فهمي ويسرا من مهرجان الجونة السينمائي

بكاء يسرا وحسين فهمي تأثرا بفيديو عن المساعدات الإنسانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: المرحلة الثانية لخطة ترامب.. النجاح أو الانفجار

