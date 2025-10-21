قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النجم التركي سركان شاي أوغلو: الجونة «مكان خلاب» وسأزور الأهرامات في أقرب وقت |فيديو
استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المنزل
وزير الخارجية: تعنت إثيوبيا أوصل مفاوضات سد النهضة لطريق مسدود.. ومصر ستدافع عن أمنها المائي
رسمياً.. إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في ميامي لهذا السبب
زيادة إصابات الجديري المائي بمدرسة المنوفية لـ24 وعزل المصابين 10أيام وتطهير الفصول
الأسعار أول نوفمبر.. 12 ألف تأشيرة لحج الجمعيات الأهلية | تفاصيل
مسئول بالبيت الأبيض: لا توجد خطط لعقد اجتماع بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب
باريس: المجوهرات المسروقة من متحف اللوفر بـ88 مليون يورو
إندبندنت: إرسال قوات بريطانية إلى إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار في غزة
دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين آرسنال وأتلتيكو مدريد
يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء
مانشستر سيتي يتقدم على فياريال بثنائية في الشوط الأول بدوري الأبطال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء
تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا حادا في السوقين المحلي والعالمي، ما أثار اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، نظرا لما يمثله المعدن الأصفر من أداة ادخار آمنة ووسيلة فعالة لحفظ القيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم بعد انخفاضه


يواصل الذهب أداء دوره التاريخي كملاذ استثماري آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية. 

ويعتمد عليه المواطنون والمستثمرون كوسيلة مضمونة لتأمين مدخراتهم ضد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، في الوقت الذي تتعرض فيه الأسواق المالية لتقلبات حادة.

سعر الذهب الان

ويرى خبراء الاقتصاد أن تراجع أسعار الذهب خلال الساعات الماضية جاء نتيجة الانخفاض الواضح في أسعار الأونصة بالبورصات العالمية، بالتزامن مع تراجع الدولار في بعض التعاملات، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلية. 

كما أسهمت قرارات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة في توجيه حركة المستثمرين بين الذهب والأصول ذات العائد الثابت.

سعر الذهب الآن في مصر بعد الانخفاض الكبير

عيار 24: 6366 جنيه بيع – 6331 جنيه شراء
عيار 22: 5835 جنيه بيع – 5804 جنيه شراء
عيار 21: 5570 جنيه بيع – 5540 جنيه شراء
عيار 18: 4774 جنيه بيع – 4749 جنيه شراء
عيار 14: 3713 جنيه بيع – 3693 جنيه شراء
عيار 12: 3183 جنيه بيع – 3166 جنيه شراء
الأونصة: 197,996 جنيه بيع – 196,930 جنيه شراء
الجنيه الذهب: 44,560 جنيه بيع – 44,320 جنيه شراء
الأونصة بالدولار: 4113.16 دولار

العيارات الأكثر تداولا في السوق 


يعد عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين، لتوازنه بين الجودة والسعر، وهو الخيار الأول في المناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف. 

في المقابل، يفضل المستثمرون عيار 24 لما يتمتع به من نقاء مرتفع، مما يجعله الأنسب لتصنيع السبائك والجنيهات الذهبية.

كما يشهد عيار 18 رواجا متزايدا بين فئة الشباب، بفضل تصاميمه الحديثة وأسعاره المنخفضة نسبيا مقارنة بالعيارات الأخرى، ليصبح خيارا جذابا في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

الذهب يواصل دوره كأداة ادخار واستثمار مستقرة


ويؤكد المحللون أن الذهب، رغم تراجعه الحالي، سيظل أحد أهم أدوات الادخار الآمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار العملات.

 فالمعدن النفيس يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، ما يجعله خيارا استراتيجيا للمستثمرين والمواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم بعيدا عن تقلبات الأسواق المالية.

ويتوقع الخبراء أن يشهد الذهب حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة بين الصعود والهبوط، تبعا لحركة الأونصة في البورصات العالمية واتجاهات السياسات النقدية، مع بقاءه الأداة الاستثمارية الأكثر أمانا في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب اليوم الثلاثاء أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يسجل هذا الرقم

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار: قبل السقوط بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس راح شافه ومشى

مفاجأة في مصرع 8 بانهيار عقار.. قبل الواقعة بساعات قدم الأهالي شكاوى بوجود تصدعات والمهندس "شافها ومشى"

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية: إغلاق المنفذ الذي لا يعطي فاتورة بيع إلكترونية للمواطنين وإلغاء الترخيص

محافظ الدقهلية: إغلاق المنفذ الذي لا يعطي فاتورة بيع إلكترونية للمواطنين وإلغاء الترخيص

نائب محافظ المنيا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان المشروعات التنموية بالعدوة وشرق النيل

نائب محافظ المنيا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يتفقدان المشروعات التنموية بالعدوة وشرق النيل

جانب من الحدث

في جولةٍ مفاجئة.. محافظ الوادي الجديد يتفقد عدد من أسواق الخارجة

بالصور

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

أخبار السيارات| سبب صوت الطقطقة في سيارات هوندا.. ومشاكل خطيرة في فتيس جنرال موتورز

نشرة السيارات
نشرة السيارات
نشرة السيارات

فيديو

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

فيلم المستعمرة

توتر وغموض ورحلة انتقام… صدور الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم المستعمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد