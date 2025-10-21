تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا حادا في السوقين المحلي والعالمي، ما أثار اهتمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، نظرا لما يمثله المعدن الأصفر من أداة ادخار آمنة ووسيلة فعالة لحفظ القيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب اليوم بعد انخفاضه



يواصل الذهب أداء دوره التاريخي كملاذ استثماري آمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية.

ويعتمد عليه المواطنون والمستثمرون كوسيلة مضمونة لتأمين مدخراتهم ضد تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، في الوقت الذي تتعرض فيه الأسواق المالية لتقلبات حادة.

سعر الذهب الان

ويرى خبراء الاقتصاد أن تراجع أسعار الذهب خلال الساعات الماضية جاء نتيجة الانخفاض الواضح في أسعار الأونصة بالبورصات العالمية، بالتزامن مع تراجع الدولار في بعض التعاملات، وهو ما انعكس مباشرة على السوق المحلية.

كما أسهمت قرارات البنوك المركزية حول أسعار الفائدة في توجيه حركة المستثمرين بين الذهب والأصول ذات العائد الثابت.

سعر الذهب الآن في مصر بعد الانخفاض الكبير

عيار 24: 6366 جنيه بيع – 6331 جنيه شراء

عيار 22: 5835 جنيه بيع – 5804 جنيه شراء

عيار 21: 5570 جنيه بيع – 5540 جنيه شراء

عيار 18: 4774 جنيه بيع – 4749 جنيه شراء

عيار 14: 3713 جنيه بيع – 3693 جنيه شراء

عيار 12: 3183 جنيه بيع – 3166 جنيه شراء

الأونصة: 197,996 جنيه بيع – 196,930 جنيه شراء

الجنيه الذهب: 44,560 جنيه بيع – 44,320 جنيه شراء

الأونصة بالدولار: 4113.16 دولار

العيارات الأكثر تداولا في السوق



يعد عيار 21 الأكثر انتشارا بين المواطنين، لتوازنه بين الجودة والسعر، وهو الخيار الأول في المناسبات الاجتماعية وحفلات الزفاف.

في المقابل، يفضل المستثمرون عيار 24 لما يتمتع به من نقاء مرتفع، مما يجعله الأنسب لتصنيع السبائك والجنيهات الذهبية.

كما يشهد عيار 18 رواجا متزايدا بين فئة الشباب، بفضل تصاميمه الحديثة وأسعاره المنخفضة نسبيا مقارنة بالعيارات الأخرى، ليصبح خيارا جذابا في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

الذهب يواصل دوره كأداة ادخار واستثمار مستقرة



ويؤكد المحللون أن الذهب، رغم تراجعه الحالي، سيظل أحد أهم أدوات الادخار الآمن في ظل التوترات الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار العملات.

فالمعدن النفيس يحتفظ بقيمته على المدى الطويل، ما يجعله خيارا استراتيجيا للمستثمرين والمواطنين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم بعيدا عن تقلبات الأسواق المالية.

ويتوقع الخبراء أن يشهد الذهب حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة بين الصعود والهبوط، تبعا لحركة الأونصة في البورصات العالمية واتجاهات السياسات النقدية، مع بقاءه الأداة الاستثمارية الأكثر أمانا في مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.