فى عز النهار..ضبط لص اقتحم محل ذهب بمدينة نجع حمادى بقنا

تمكن أهالى مدينة نجع حمادى شمال قنا، من ضبط لص أثناء محاولته الهروب بمشغولات ذهبية سرقها من محل مجوهرات بوسط المدينة عقب اقتحام المحل، فى وضح النهار.

وجرى التحفظ على المتهم، وتسليمه لقوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادى، بعد مطاردة بين الأهالى واللص فى شوارع المدينة، انتهت بضبطه وإعادة ما استولى عليه من مسروقات.

وأكد شهود عيان بأن المتهم اقتحم محل مجوهرات وسط المتهم، وكان بحوزته شاكوش لكسر زجاج المحل، وتمكن من الاستيلاء على بعض القطع، لكن الأهالى تدفعوا للإمساك به، وجرى تسليمه لقوات الشرطة.

وجرى نقل المتهم لقسم شرطة نجع حمادى، تمهيدًا لعرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.