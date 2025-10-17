قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو في مهبّ الريح.. سيناريوهات المصير السياسي لرئيس وزراء إسرائيل
منة شلبي: إنجاز العمر هيحصل لما أخد الأوسكار والممثل شقيان
وزير الاستثمار : تحديث سياسة مصر التجارية لتصبح أكثر انفتاحا ومرونة
خلل في المحرك.. هبوط إضطراري لطائرة أردنية في مطار حلب الدولي
يسرا وليلى علوي وأمينة خليل.. تجمع فني كبير في ندوة الفنانة منة شلبي
سمير فرج: الرئيس السيسي وجه بتعريف شباب الجامعات بالأحداث داخل وخارج مصر
هالة صدقي تكشف تفاصيل لأول مرة عن حادث ابنتها | خاص
تعرف على تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنطاق دمياط
مواجهات سهلة للفرق العربية بدوري أبطال إفريقيا
القبض على سائق سيارة ميكروباص تعدى على طالب بالضرب بالبحيرة
توروب يحضر المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وإيجل نوار
جهاز الأهلي الجديد يعقد جلسات مع اللاعبين لتصحيح الأخطاء الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قنا تعتمد تسعيرة اسطوانات البوتاجاز عقب تحريك أسعار المحروقات

بيان محافظة قنا
بيان محافظة قنا
يوسف رجب

اعتمدت محافظة قنا، التسعيرة الجديدة لاسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن تحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية.

وأوضحت محافظة قنا، في بيان رسمي أنه تم تعديل سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام لتصبح ٢٢٥ جنيه داخل المستودع، و بمبلغ ٢٣٥ جنيه حال توصيلها للمنازل، بينما سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري سعة 25 كيلو جرام أصبح ٤٥٠ جنيه داخل المستودع، وبمبلغ ٤٧٠ جنيه حال توصيلها للمحال التجارية.

ومن جانبه كلف الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والوقوف علي مدي الالتزام بالأسعار الجديدة.

وأكد عبدالحليم، تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والتى تعمل بشكل دائم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية لاستقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن وحلها في أسرع وقت ممكن.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أقرت رفع أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح اليوم الجمعة، وذلك بزيادة جديدة قدرها جنيهان للتر لجميع أنواع البنزين وحوالى 13% للسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.25 جنيه للتر مقابل 15.25 جنيه.

كما رفعت اللجنة سعر السولار بزيادة نسبتها نحو13% ليصل إلى 17.50 جنيه للتر، ورفع سعر متر الغاز الطبيعى، من 7 إلى 10 جنيهات للمتر، واسطوانة البوتاجاز التجارى إلى 450 جنيها، فيما تم رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى إلى 225 جنيهاً.


قنا تحريك أسعار المحروقات قرار مجلس الوزراء اسطوانات البوتاجاز مديرية التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة الأخيرة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط

1.1مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي لتنمية الشركات الناشئة في مصر

وزير الصناعة

وزير الصناعة يلتقي بالمستثمرين في جمصة غدًا بحضور محافظ الدقهلية

الأسواق

التموين: غرفة عمليات مركزية لضبط الأسعار بعد زيادة المنتجات البترولية

بالصور

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

تموين الشرقية يشن حملات مكثفة لمتابعة تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد