قنا تعتمد تسعيرة اسطوانات البوتاجاز عقب تحريك أسعار المحروقات

اعتمدت محافظة قنا، التسعيرة الجديدة لاسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بشأن تحريك أسعار المحروقات والمواد البترولية.

وأوضحت محافظة قنا، في بيان رسمي أنه تم تعديل سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام لتصبح ٢٢٥ جنيه داخل المستودع، و بمبلغ ٢٣٥ جنيه حال توصيلها للمنازل، بينما سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري سعة 25 كيلو جرام أصبح ٤٥٠ جنيه داخل المستودع، وبمبلغ ٤٧٠ جنيه حال توصيلها للمحال التجارية.

ومن جانبه كلف الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، بتكثيف الحملات على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والوقوف علي مدي الالتزام بالأسعار الجديدة.

وأكد عبدالحليم، تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والتى تعمل بشكل دائم بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية المعنية لاستقبال شكاوى المواطنين في هذا الشأن وحلها في أسرع وقت ممكن.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أقرت رفع أسعار البنزين والسولار بدءًا من صباح اليوم الجمعة، وذلك بزيادة جديدة قدرها جنيهان للتر لجميع أنواع البنزين وحوالى 13% للسولار، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.25 جنيه للتر مقابل 15.25 جنيه.

كما رفعت اللجنة سعر السولار بزيادة نسبتها نحو13% ليصل إلى 17.50 جنيه للتر، ورفع سعر متر الغاز الطبيعى، من 7 إلى 10 جنيهات للمتر، واسطوانة البوتاجاز التجارى إلى 450 جنيها، فيما تم رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلى إلى 225 جنيهاً.



