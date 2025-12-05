قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماريسكا ينتقد لعب تشيلسي لمباراة كل ثلاثة أيام

القسم الرياضي

قال إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي إن تدوير اللاعبين أمر لا بد منه لحماية كل لاعب لا يمكنه اللعب كل ثلاثة أيام، وذلك قبل رحلة الفريق إلى بورنموث إذ يسعى لتجاوز خسارته 3-1 أمام مضيفه ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي.

وواجه ماريسكا انتقادات حادة بسبب الخسارة أمام ليدز المهدد بالهبوط، والتي جاءت عقب إجرائه خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي فرضت التعادل 1-1 على أرسنال المتصدر رغم اللعب بعشرة لاعبين الأحد الماضي.

وأنهت هذه الخسارة سلسلة تشيلسي الخالية من الهزائم في سبع مباريات متتالية بجميع المسابقات. فيما يحتل الفريق المركز الرابع بفارق تسع نقاط عن أرسنال.

وقال ماريسكا: "معظم عمليات التدوير التي نقوم بها سببها أن بعض اللاعبين لا يمكنهم اللعب كل ثلاثة أيام".

وواصل: "لدينا أربعة أو خمسة لاعبين نحتاج لحمايتهم وإدارة مشاركتهم. أود خوض جميع المباريات بريس جيمس، وبيدرو نيتو، وموي (موزيس كايسيدو)، وحتى روميو لافيا، لكن هذا غير ممكن، لذا نحاول إيجاد حلول مختلفة".

وستكون مباراة الغد أمام مضيفه بورنموث الخامسة لتشيلسي في غضون أسبوعين منذ فترة التوقف الدولي.

وسيغيب كايسيدو، الذي خاض 50 مباراة من أصل 51 في الدوري تحت قيادة ماريسكا، عن مباراتين أخريين إذ يقضي اللاعب عقوبة إيقاف لثلاث مباريات بسبب بطاقة حمراء. فيما يغيب كل من لافيا وليفي كولويل وداريو إسوجو بسبب الإصابة.

وأضاف "شاهدت مباراة ليدز مرة أخرى. ارتكبنا الكثير من الأخطاء. دفعنا الثمن لأن اللعب خارج أرضنا أمام ليدز ربما يكون معقدا. هناك أمور علينا تجنبها في المستقبل".

وقال ماريسكا إنه يتوقع أن تكون مباراة بورنموث مشابهة لتلك التي خاضها الفريق أمام ليدز.

وتابع "كان ليدز منافسا شرسا، وكانوا أفضل منا في جميع النواحي. نأمل أن نتعلم من ذلك ونكون أفضل غدا".

