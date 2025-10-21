الجنيه الذهب ينخفض 2200 .. تراجع أسعار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض سعر الجنيه الذهب بأكثر من 2200 جنيه بعد أن تجاوز مستوى 47 ألف جنيه خلال الساعات الماضية، ليستقر عند سعره الان 44,560 جنيه بيع – 44,320 جنيه شراء، في واحدة من أبرز الانخفاضات اليومية خلال شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا التراجع الواضح في ظل الهبوط الذي سجلته أسعار الأونصة عالميا، ما انعكس بشكل مباشر على حركة السوق المحلية ودفع الأسعار إلى التراجع بعد موجة صعود قوية وصلت خلالها إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.



سعر الذهب الان بعد الانخفاض

عيار 24: 6366 جنيه بيع – 6331 جنيه شراء

عيار 22: 5835 جنيه بيع – 5804 جنيه شراء

عيار 21: 5570 جنيه بيع – 5540 جنيه شراء

عيار 18: 4774 جنيه بيع – 4749 جنيه شراء

عيار 14: 3713 جنيه بيع – 3693 جنيه شراء

عيار 12: 3183 جنيه بيع – 3166 جنيه شراء

الأونصة: 197,996 جنيه بيع – 196,930 جنيه شراء

الجنيه الذهب: 44,560 جنيه بيع – 44,320 جنيه شراء

الأونصة بالدولار: 4113.16 دولار

اليوم:- الجنيه الذهب: 44560 جنيه بيع – 44320 جنيه شراء

أمس:- الجنيه الذهب: 45920 جنيها للبيع – 45760 جنيها للشراء



اليوم:- عيار 21: 5570 جنيه بيع – 5540 جنيه شراء

أمس:- عيار 21: 5740 جنيها للبيع – 5720 جنيها للشراء



أسعار الذهب يوم 20 أكتوبر 2025

عيار 24: 6560 جنيها للبيع – 6537 جنيها للشراء

عيار 22: 6013 جنيها للبيع – 5992 جنيها للشراء

عيار 21: 5740 جنيها للبيع – 5720 جنيها للشراء

عيار 18: 4920 جنيها للبيع – 4903 جنيهات للشراء

عيار 14: 3827 جنيها للبيع – 3813 جنيها للشراء

عيار 12: 3280 جنيها للبيع – 3269 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 204039 جنيها للبيع – 203328 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45920 جنيها للبيع – 45760 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4257.11 دولار



أسعار الذهب يوم 19 أكتوبر 2025

عيار 24: 6571 جنيها للبيع – 6526 جنيها للشراء

عيار 22: 6024 جنيها للبيع – 5982 جنيها للشراء

عيار 21: 5750 جنيها للبيع – 5710 جنيهات للشراء

عيار 18: 4929 جنيها للبيع – 4894 جنيها للشراء

عيار 14: 3833 جنيها للبيع – 3807 جنيهات للشراء

عيار 12: 3286 جنيها للبيع – 3263 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 204394 جنيها للبيع – 202973 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 46000 جنيه للبيع – 45680 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4249.97 دولار



أسعار الذهب يوم 18 أكتوبر 2025

عيار 24: 6549 جنيها للبيع – 6514 جنيها للشراء

عيار 22: 6003 جنيهات للبيع – 5971 جنيها للشراء

عيار 21: 5730 جنيها للبيع – 5700 جنيه للشراء

عيار 18: 4911 جنيها للبيع – 4886 جنيها للشراء

عيار 14: 3820 جنيها للبيع – 3800 جنيه للشراء

عيار 12: 3274 جنيها للبيع – 3257 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 203683 جنيها للبيع – 202617 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45840 جنيها للبيع – 45600 جنيه للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4250.91 دولار

أسعار الذهب يوم 17 أكتوبر 2025

عيار 24: 6600 جنيه للبيع – 6577 جنيها للشراء

عيار 22: 6050 جنيها للبيع – 6029 جنيها للشراء

عيار 21: 5775 جنيها للبيع – 5755 جنيها للشراء

عيار 18: 4950 جنيها للبيع – 4933 جنيها للشراء

عيار 14: 3850 جنيها للبيع – 3837 جنيها للشراء

عيار 12: 3300 جنيه للبيع – 3289 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 205283 جنيها للبيع – 204572 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 46200 جنيه للبيع – 46040 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4327.25 دولار