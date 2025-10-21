علي مدار 5 أيام.. أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 مفاجآة

يشهد سعر الذهب اليوم متابعة واسعة من جانب المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين في المشغولات الذهبية، نظرا لما يمثله المعدن الأصفر من أداة ادخار موثوقة ووسيلة فعالة لحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية.

الذهب ملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية

يحافظ الذهب على مكانته البارزة كأحد أهم أدوات الاستثمار، سواء بغرض الزينة أو الادخار طويل الأمد، إذ يراه كثيرون وسيلة مضمونة لتأمين مدخراتهم في مواجهة تراجع قيمة العملة أو ارتفاع معدلات التضخم.

وتؤثر حركة الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلية، إلى جانب القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة التي تصدرها البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.

وفيما يلي متوسط الأسعار المعلنة بمحلات الصاغة بدون مصنعية:

عيار 24: 6491 جنيها للبيع – 6457 جنيها للشراء

عيار 22: 5950 جنيها للبيع – 5919 جنيها للشراء

عيار 21: 5680 جنيها للبيع – 5650 جنيها للشراء

عيار 18: 4869 جنيها للبيع – 4843 جنيها للشراء

عيار 14: 3787 جنيها للبيع – 3767 جنيها للشراء

عيار 12: 3246 جنيها للبيع – 3229 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 201906 جنيها للبيع – 200840 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45440 جنيها للبيع – 45200 جنيه للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4174.22 دولار

سعر الذهب



أسعار الذهب يوم 20 أكتوبر 2025

عيار 24: 6560 جنيها للبيع – 6537 جنيها للشراء

عيار 22: 6013 جنيها للبيع – 5992 جنيها للشراء

عيار 21: 5740 جنيها للبيع – 5720 جنيها للشراء

عيار 18: 4920 جنيها للبيع – 4903 جنيهات للشراء

عيار 14: 3827 جنيها للبيع – 3813 جنيها للشراء

عيار 12: 3280 جنيها للبيع – 3269 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 204039 جنيها للبيع – 203328 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45920 جنيها للبيع – 45760 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4257.11 دولار



أسعار الذهب يوم 19 أكتوبر 2025

عيار 24: 6571 جنيها للبيع – 6526 جنيها للشراء

عيار 22: 6024 جنيها للبيع – 5982 جنيها للشراء

عيار 21: 5750 جنيها للبيع – 5710 جنيهات للشراء

عيار 18: 4929 جنيها للبيع – 4894 جنيها للشراء

عيار 14: 3833 جنيها للبيع – 3807 جنيهات للشراء

عيار 12: 3286 جنيها للبيع – 3263 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 204394 جنيها للبيع – 202973 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 46000 جنيه للبيع – 45680 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4249.97 دولار



أسعار الذهب يوم 18 أكتوبر 2025

عيار 24: 6549 جنيها للبيع – 6514 جنيها للشراء

عيار 22: 6003 جنيهات للبيع – 5971 جنيها للشراء

عيار 21: 5730 جنيها للبيع – 5700 جنيه للشراء

عيار 18: 4911 جنيها للبيع – 4886 جنيها للشراء

عيار 14: 3820 جنيها للبيع – 3800 جنيه للشراء

عيار 12: 3274 جنيها للبيع – 3257 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 203683 جنيها للبيع – 202617 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 45840 جنيها للبيع – 45600 جنيه للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4250.91 دولار

أسعار الذهب يوم 17 أكتوبر 2025

عيار 24: 6600 جنيه للبيع – 6577 جنيها للشراء

عيار 22: 6050 جنيها للبيع – 6029 جنيها للشراء

عيار 21: 5775 جنيها للبيع – 5755 جنيها للشراء

عيار 18: 4950 جنيها للبيع – 4933 جنيها للشراء

عيار 14: 3850 جنيها للبيع – 3837 جنيها للشراء

عيار 12: 3300 جنيه للبيع – 3289 جنيها للشراء

الأونصة المحلية: 205283 جنيها للبيع – 204572 جنيها للشراء

الجنيه الذهب: 46200 جنيه للبيع – 46040 جنيها للشراء

الأونصة عالميا بالدولار: 4327.25 دولار



العلاقة بين الذهب والسياسات النقدية

يشير خبراء أسواق المال إلى أن العلاقة بين الذهب والسياسات النقدية علاقة عكسية، فمع اتجاه البنوك إلى خفض أسعار الفائدة يتزايد الإقبال على شراء المعدن النفيس كبديل استثماري يوفر الأمان والعائد المستقر، بينما يقل الطلب عليه في فترات رفع الفائدة لصالح الأصول ذات العائد الثابت.

لذلك، غالبا ما ترتبط فترات ارتفاع أسعار الذهب بتراجع الفائدة أو بزيادة المخاطر الاقتصادية والسياسية.

توقعات الخبراء لحركة الذهب عالميا

ويتوقع المحللون أن يستمر الذهب في تسجيل أداء قوي خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة عالميا واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين إلى البحث عن الأصول الآمنة.

ويرى الخبراء أن المعدن الأصفر سيظل أحد أهم وسائل التحوط ضد التضخم وتذبذب الأسواق، لما يتمتع به من قيمة حقيقية مستقرة على المدى الطويل، بخلاف الأدوات المالية الأخرى التي تتأثر سريعا بتقلبات السوق العالمية.

تحركات الأسعار في السوق المحلية

وعلى الصعيد المحلي، تشهد حركة البيع والشراء تباينا من يوم لآخر تبعا لتقلبات الأسعار.

ويفضل العديد من المواطنين اقتناء الذهب خلال فترات التراجع النسبي للأسعار بهدف الادخار وتحقيق مكاسب مستقبلية عند الارتفاع، بينما يتجه آخرون إلى البيع للاستفادة من المكاسب السريعة في أوقات الصعود.

العيارات الأكثر تداولا في مصر

يعد عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق لتوازنه بين الجودة والسعر، وهو الخيار المفضل في المناسبات الاجتماعية والزيجات، بينما يفضل المستثمرون عيار 24 لارتفاع درجة نقائه واستخدامه في صناعة السبائك والجنيهات الذهبية.

كما يشهد عيار 18 إقبالا متزايدا من فئة الشباب بسبب تصاميمه الحديثة وسعره الأقل مقارنة بباقي العيارات.

الذهب يستمر كأداة ادخار واستثمار آمن

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الذهب سيبقى، بمختلف عياراته، خيارا أساسيا للادخار والاستثمار في مصر، في ظل حلة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها الأسواق العالمية، ما يجعله الأداة الأكثر أمانا للحفاظ على الثروة ومواجهة تقلبات الأسعار على المدى الطويل.