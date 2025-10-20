مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يشهد سعر الذهب اليوم في مصر ، حالة من المتابعة من جانب المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في اقتناء المشغولات الذهبية، لما يمثله المعدن الأصفر من أداة ادخار آمنة ووسيلة فعالة لحفظ القيمة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي محليا وعالميا.

ويستمر الذهب ، في أداء دوره كملاذ استثماري آمن، خصوصا مع التقلبات التي تشهدها أسعار العملات والسياسات النقدية للبنوك المركزية حول العالم.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم 20 اكتوبر 2025

عيار 24: سجل سعر البيع 6560 جنيها، وسعر الشراء 6537 جنيها.

عيار 22: بلغ سعر البيع 6013 جنيها، وسعر الشراء 5992 جنيها.

عيار 21: سجل سعر البيع 5740 جنيها، وسعر الشراء 5720 جنيها.

عيار 18: بلغ سعر البيع 4920 جنيها، وسعر الشراء 4903 جنيهات.

عيار 14: سجل سعر البيع 3827 جنيها، وسعر الشراء 3813 جنيها.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3280 جنيها، وسعر الشراء 3269 جنيها.

الأونصة: سجلت في السوق المحلية 204039 جنيها للبيع و203328 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب: بلغ سعره 45920 جنيها للبيع و45760 جنيها للشراء.

الأونصة بالدولار: سجلت 4257.11 دولار وفقا لآخر تحديث عالمي.



أسعار الذهب يوم 19 اكتوبر 2025

عيار 24: بيع 6571 جنيها – شراء 6526 جنيها

عيار 22: بيع 6024 جنيها – شراء 5982 جنيها

عيار 21: بيع 5750 جنيها – شراء 5710 جنيهات

عيار 18: بيع 4929 جنيها – شراء 4894 جنيها

عيار 14: بيع 3833 جنيها – شراء 3807 جنيهات

عيار 12: بيع 3286 جنيها – شراء 3263 جنيها

الأونصة الذهبية: بيع 204394 جنيها – شراء 202973 جنيها

الجنيه الذهب: بيع 46000 جنيه – شراء 45680 جنيها

الأونصة بالدولار: 4249.97 دولار

أسعار الذهب يوم 18 اكتوبر 2025

عيار 24: سجل 6549 جنيها للبيع و6514 جنيها للشراء

عيار 22: سجل 6003 جنيهات للبيع و5971 جنيها للشراء

عيار 21: سجل 5730 جنيها للبيع و5700 جنيه للشراء

عيار 18: سجل 4911 جنيها للبيع و4886 جنيها للشراء

عيار 14: سجل 3820 جنيها للبيع و3800 جنيه للشراء

عيار 12: سجل 3274 جنيها للبيع و3257 جنيها للشراء

سعر الأونصة بالعملة المحلية: 203683 جنيها للبيع و202617 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب: 45840 جنيها للبيع و45600 جنيه للشراء

سعر الأونصة عالميا بالدولار: 4250.91 دولار



أسعار الذهب يوم 17 اكتوبر 2025

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6600 جنيه للبيع و6577 جنيها للشراء، بينما سجل عيار 22 نحو 6050 جنيها للبيع و6029 جنيها للشراء، وجاء عيار 21 عند 5775 جنيها للبيع و5755 جنيها للشراء.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4950 جنيها للبيع و4933 جنيها للشراء، فيما سجل عيار 14 نحو 3850 جنيها للبيع و3837 جنيها للشراء، وعيار 12 نحو 3300 جنيه للبيع و3289 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة في السوق المحلية نحو 205283 جنيها للبيع و204572 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة عالميا 4327.25 دولار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 46200 جنيه للبيع و46040 جنيها للشراء.

استمرار الذهب في الحفاظ على موقعه كأداة استثمارية



ويلاحظ استمرار الذهب في الحفاظ على موقعه كأداة استثمارية رئيسية للمصريين، سواء بغرض الزينة أو الادخار طويل الأجل، خاصة في ظل تذبذب أسعار العملات والقرارات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن النفيس في الأسواق المحلية والعالمية.

ويعزو خبراء أسواق المال التغيرات المستمرة في أسعار الذهب إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تحركات الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

فكلما اتجهت السياسات النقدية نحو خفض الفائدة زاد الإقبال على شراء الذهب كملاذ استثماري في ظل تراجع العائد على الودائع، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب العالمي على المعدن النفيس، بينما يتراجع الطلب في فترات رفع الفائدة لصالح الأصول ذات العائد الثابت.

توقع المحللون أن يواصل الذهب أداءه القوي خلال الفترة المقبلة

ويتوقع المحللون أن يواصل الذهب أداءه القوي خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بتباطؤ رفع أسعار الفائدة عالميا، واستمرار التوترات الجيوسياسية التي تدفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

ويرى الخبراء أن المعدن الأصفر سيظل أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم وتذبذب الأسواق، لما يتمتع به من قيمة حقيقية طويلة الأمد، بخلاف الأدوات المالية الأخرى التي تتأثر بسرعة بتقلبات السوق.

وفي الأسواق المحلية، تتباين حركة البيع والشراء تبعا لتقلبات الأسعار اليومية، إذ يفضل كثير من المواطنين الشراء خلال فترات الانخفاض الطفيف لتحقيق مكاسب مستقبلية، بينما يتجه آخرون للبيع عند الارتفاع لتحقيق أرباح فورية.

افضل عيار ذهب للشراء

ويعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصرية لتوازنه بين السعر والجودة، ما يجعله الخيار الأول في المناسبات الاجتماعية، بينما يفضل المستثمرون عيار 24 لارتفاع نقائه واستخدامه في تصنيع السبائك والجنيهات الذهبية.

كما شهد عيار 18 إقبالا متزايدا في الآونة الأخيرة بين فئة الشباب بفضل تصاميمه الحديثة وسعره الأقل، ليظل الذهب بمختلف عياراته خيارا أساسيا للادخار والاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.