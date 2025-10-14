قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
بريطانيا تستضيف محادثات لإعادة إعمار غزة.. وماليزيا تعلن استعدادها المشاركة بقوات
أخبار التوك شو| مفاجأة في أسعار عيار ذهب 21.. مصر تطوي صفحة الحرب وتفتح أبواب الأمل للسلام

إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية

أشاد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، بمواقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودورها الحاسم في حماية القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن من المرجح العثور على عدد كبير من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة خلال عمليات إزالة الحطام، محذرًا من تداعيات إنسانية قاسية قد تنجم عن ذلك.

المصريين الأحرار: مصر وقفت حائط صد ضد مخططات التهجير وحمت حقوق فلسطين

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قمة شرم الشيخ للسلام مثلت تجسيدًا فعليًا لحلم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

الأمم المتحدة: نتوقع اكتشاف جثث كثيرة خلال إزالة الحطام في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" أنه يتوقع اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام في غزة.

العالم يشهد من شرم الشيخ.. مصر تطوي صفحة الحرب وتفتح أبواب الأمل للسلام

قالت شروق وجدي، مراسلة القاهرة الإخبارية من شرم الشيخ، إن قمة شرم الشيخ للسلام اختتمت فعالياتها أمس وسط تفاعل دولي واسع وإشادات كبيرة بدور مصر القيادي في دعم الاستقرار الإقليمي والدعوة إلى الحلول السلمية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم  الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.

ترامب: غزة ليست سوى جزء من المهمة والجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي  ترامب، إن غزة ليست سوى جزء من المهمة والجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21| فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

اخبار التوك شو

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

بتكلفة 34 مليون جنيه.. تطوير ورفع كفاءة وحدة الاشعة المقطعية ومركز مناظير المسالك البولية بمستشفى كفر صقر

محافظ الأقصر يدشن مبادرة «خطوة حياة تبدأ ببيع الحياة» لتوزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية دعماً لذوي الهمم

محافظ الأقصر يدشن مبادرة توزيع كراسي متحركة وأطراف صناعية لذوي الهمم

الهيئة الإعلان عن برنامج ثقافي متنوع بمعرض الأقصر الرابع للكتاب

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

هند عصام تكتب: الملك سمندس

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

