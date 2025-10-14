أخبار التوك شو| مفاجأة في أسعار عيار ذهب 21.. مصر تطوي صفحة الحرب وتفتح أبواب الأمل للسلام

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية

أشاد الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، بمواقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودورها الحاسم في حماية القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن من المرجح العثور على عدد كبير من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة خلال عمليات إزالة الحطام، محذرًا من تداعيات إنسانية قاسية قد تنجم عن ذلك.

المصريين الأحرار: مصر وقفت حائط صد ضد مخططات التهجير وحمت حقوق فلسطين

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قمة شرم الشيخ للسلام مثلت تجسيدًا فعليًا لحلم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

الأمم المتحدة: نتوقع اكتشاف جثث كثيرة خلال إزالة الحطام في غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" أنه يتوقع اكتشاف جثث كثيرة خلال عملية إزالة الحطام في غزة.

العالم يشهد من شرم الشيخ.. مصر تطوي صفحة الحرب وتفتح أبواب الأمل للسلام

قالت شروق وجدي، مراسلة القاهرة الإخبارية من شرم الشيخ، إن قمة شرم الشيخ للسلام اختتمت فعالياتها أمس وسط تفاعل دولي واسع وإشادات كبيرة بدور مصر القيادي في دعم الاستقرار الإقليمي والدعوة إلى الحلول السلمية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.

تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.

ترامب: غزة ليست سوى جزء من المهمة والجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي ترامب، إن غزة ليست سوى جزء من المهمة والجزء الأهم هو السلام في الشرق الأوسط.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة في عيار 21| فيديو

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.