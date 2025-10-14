قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
توك شو

المصريين الأحرار: مصر وقفت حائط صد ضد مخططات التهجير وحمت حقوق فلسطين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قمة شرم الشيخ للسلام مثلت تجسيدًا فعليًا لحلم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واصفًا إياها بأنها قمة "فريدة ومتميزة" بكل المقاييس، سواء من حيث التمثيل الدولي أو المخرجات.

تمثيل دولي واسع يؤكد الإرادة العالمية

وأشار خليل، في مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن أبرز ما يميز القمة هو التمثيل الدولي غير المسبوق، بمشاركة كل القوى الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، الولايات المتحدة، والدول العربية، إلى جانب دول كانت محسوبة على أنها منحازة لإسرائيل مثل فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، وتركيا.

مصر... حجر الزاوية في الحل السياسي

أكد رئيس الحزب أن مصر لعبت دور «حجر الزاوية» و«رمانة الميزان» في جمع هذه الأطراف المتناقضة حول طاولة واحدة، مشيرًا إلى أن هذا يدل على وجود إرادة سياسية عالمية لإنهاء الحرب في غزة، وأن القيادة المصرية كانت مركز الثقل في هذا التحرك.

موقف مصري ثابت في وجه الضغوط

وأكد أن القمة جاءت في لحظة كان يتم فيها الترويج لخطط تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني، لكن مصر – بحسب تعبيره – كانت الدولة الوحيدة التي وقفت كحائط صد ضد تلك المخططات، وحمت الحقوق الفلسطينية، وتمسكت بموقفها الثابت والمبدئي رغم كل الضغوط وحملات التشويه.

قطاع غزة حزب الأحرار دور مصر في حماية الشعب الفلسطيني

