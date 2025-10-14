الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر

استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تكريس مسار السلام، وعقب توقيع اتفاقية شرم الشيخ للسلام والقمة العالمية التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس، أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن تنظيم قافلة من “مسرح المواجهة والتجوال” إلى مدينة رفح، لتقديم عدد من الأنشطة والخدمات الثقافية والفنية.

وأوضح وزير الثقافة أنه، بالتعاون مع الجهات المعنية، سيتم تنظيم القافلة في السادس عشر من أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أنها تستهدف رفع الروح المعنوية لأطفال غزة من أقرب نقطة متاحة في الوقت الراهن، لتكون رسالة دعم ومساندة لهم.

وأشار إلى أن القافلة، التي تنطلق تحت شعار “بالفن والثقافة نزرع الأمل من أجل أطفال غزة”، ستتضمن في مرحلتها الأولى توزيع عشرة آلاف كتاب، وتنظيم معارض وورش فنية، وعروضًا مسرحية ومسرح عرائس، بما يسهم في التخفيف من آثار ما مرّ به الأطفال خلال الفترة الماضية، ودعمهم نفسيًا ومعنويًا من خلال قوة الفنون والثقافة ورسائل الأمل.

ووجّه وزير الثقافة الشكر لجميع الجهات الداعمة والمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أن الثقافة كانت وستظل جسرًا للسلام الإنساني ورسالة دعم وصمود.

من جانبه، أوضح محمد الشرقاوي، المشرف على مشروع “مسرح المواجهة والتجوال”، أن القافلة تُنظَّم بدعم كامل من محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، وبمشاركة الهيئة العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسة مصر الخير، في إطار توحيد الجهود لخدمة أهداف المبادرة ودعم أطفال غزة