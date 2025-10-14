مجلس إدارة اتحاد كرة اليد يعقد اجتماعا لمناقشة استعدادات المنتخبات

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الكابتن خالد فتحي اجتماعاً مهماً غدا الأربعاء المقبل بمقر الاتحاد، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بمسيرة المنتخبات الوطنية خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يتناول الاجتماع برنامج إعداد المنتخب الأول استعداداً لخوض منافسات بطولة أفريقيا المقبلة، إلى جانب مناقشة آخر استعدادات وتجهيزات منتخب مواليد 2008 الذي يستعد للمشاركة في بطولة العالم المقرر إقامتها بالمغرب..

ويناقش المجلس مشروع البراعم والناشئين لكرة اليد والذي يستهدف صناعة اجيال جديدة بمواصفات خاصة ، بالإضافة الي المشروع القومي لحراس المرمي ، واستعراض برنامج الإعداد لبطولة العالم لكرة اليد الشاطئية ..

كما يشمل جدول الأعمال مناقشة عدد من الأمور الإدارية والتنظيمية الهامة، بما يضمن استمرار تطوير منظومة العمل داخل الاتحاد، ودعم المنتخبات الوطنية على مختلف المستويات