منتخب مصر للجمباز الفني يصل إلى إندونيسيا للمشاركة في بطولة العالم

وصلت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات إلى العاصمة الإندونيسية "جاكرتا" استعدادا للمشاركة في بطولة العالم خلال الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري بمشاركة 79 دولة وأكثر من 500 لاعب.



ويشارك منتخب مصر في البطولة بقائمة تضم من اللاعبين عمر العربي وأحمد المراغي وعبد الرحمن عبد الحليم وعلي عبدالقادر واللاعبة جودي عبدالله.



ويضم الجهاز الفني للمنتخب رجال وآنسات الكابتن محمد عبدالرحيم والكابتن محمد عبدالروؤف والكابتن زكريا محي الدين.



ويترأس البعثة المهندس أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز.



وحرص الاتحاد المصري للعبة برئاسة الدكتور إيهاب أمين مع اللجنة الفنية للمنتخبات على وضع خطة إعداد متكاملة للاعبي المنتخب قبل السفر والمشاركة في البطولة، حيث دخل لاعبو منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات في معسكر مغلق قبل السفر والمشاركة في الحدث العالمي .