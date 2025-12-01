ياسر ريان: جراديشار لا يرتقى لقيادة هجوم الأهلي

تحدث ياسر ريان نجم فريق الأهلي السابق، عن تعادل المارد الأحمر أمام الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ياسر ريان فى تصريحات عبر برنامج «ستاد المحور»: «ظروف مباراة الجيش الملكي كانت صعبة على الأهلي ولذلك التعادل كان بطعم الفوز، سعيد بأداء اللاعبين ومن زمان لم أرى مثل تلك الأجواء».

وأضاف نجم الأهلي السابق: «أداء الأهلي أمام الجيش الملكي أثبت أن بصمات توروب، ظهرت على الفريق، وشخصية الأهلي ظهرت بقوة أمام الجيش الملكي».

وأردف:«الأهلي سيتعاقد مع ثنائى رأس حربة فى الميركاتو الشتوي وطلبات ديانج، للتجديد مبالغ فيها ولم يقدم أداءً جيدًا أمام الجيش الملكي».

واختتم حديثه قائلًا:«حتى لو تلقى الأهلي الهزيمة أمام الجيش الملكى كنت سأكون سعيد بـ أداء الفريق فى المباراة، ومن وجهة نظرى جراديشار لاعب لا يرتقى لقيادة هجوم الأهلى وتوروب يسير بخطى ثابتة وهناك تناغم واضح فى الجهاز الفني».