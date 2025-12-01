قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
زيلينسكي: تحدثت مع الأمين العام لحلف "الناتو" والكثير من الأمور قد تتغير في الأيام المقبلة
هل هاتفك يتجسس عليك؟.. 5 علامات تؤكد ذلك
ترامب يعترف باتصاله بمادورو وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس
عمرو قلاوة: سيراميكا واجه سوء توفيق أمام الأهلي بالسوبر المصري

أعرب عمرو قلاوة، لاعب سيراميكا كليوباترا، عن شعوره بالحزن لعدم التتويج ببطولة السوبر المصري، مؤكدًا أن الفريق قدم أداءً قوياً أمام الأهلي رغم سوء التوفيق.


وقال قلاوة في لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا على برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»:" كنا مركزين منذ بداية الدوري، وقدمنا مباريات قوية، بعد التتويج بكأس الرابطة حصلنا على دفعة معنوية كبيرة، وكنا ذاهبين لتحقيق السوبر المصري، لكن التوفيق لم يكن معنا في مباراة الأهلي، ومع ذلك، قدمنا مباراة قوية أمام بيراميدز وتوجنا بالمركز الثالث".
وتحدث اللاعب عن دور المدرب علي ماهر في تطوير الفريق:" طريقة لعبه صعبة، وليس كل لاعب يستطيع الانسجام سريعًا مع فلسفته، هو يعمل معنا على تطوير مهاراتنا وإمكاناتنا، ويمنحنا الثقة، ويتعامل مع جميع اللاعبين على أنهم عناصر أساسية، أي لاعب يمكنه اللعب وقتما يشاء".
وعن استمرارية الفريق في تقديم أداء قوي والمنافسة في الدوري، أضاف:" هناك سؤال دائم عن قدرة سيراميكا على الاستمرار، وهذا يضايقني، فاز الفريق في آخر خمس مباريات، ولدينا استمرارية، ونتمنى أن نواصل المسيرة بنجاح".
وختم قلاوة حديثه بالحديث عن صعوبة المباريات:" مواجهة الأهلي في السوبر كانت صعبة جدًا، ومباريات الدوري أيضًا ليست سهلة، مثل مباراة الزمالك التي كانت صعبة بعض الشيء، لكننا قدمنا مستوى جيد جدًا".

