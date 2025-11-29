عمر رضوان: المادة طغت على الانتماء.. وسيراميكا كليوباترا أفضل مع علي ماهر

شدد عمر رضوان حارس مرمى نادي طلائع الجيش الحالي والأهلي السابق، على أن نادي سيراميكا كليوباترا هو أفضل فريق في الدوري المصري هذا الموسم، منوها بأن الفريق يقدم مستويات كبيرة ويحقق نتائج جيدة ويلعب كرة رائعة مع كابتن علي ماهر.

وقال إن على ماهر واحد من أفضل مدربي الكرة المصرية حاليًا، وقد تدربت تحت يديه في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، فهو مدرب رائع يترك بصمة مميزة مع أي فريق يقوده.

وتابع "رضوان" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر خلال السنوات الماضية، مؤثر ومختلف وصانع للفارق في أي مباراة يلعبها سواء مع النادي أو المنتخب، وأحمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى حاليًا.

الحسابات مختلفة

وأضاف لاعب طلائع الجيش الحالي: الأمور حاليًا مادية واحترافية بحتة، الحسابات تختلف من لاعب لآخر، ظروف الانتقالات تغيرت عن نفسها قبل سنوات، سابقًا كان الانتماء يتغلب على أية أمور، لكنك حاليًا ربما تجد لاعبين تربوا ونشأوا داخل أحد الأندية يتخذون قرارات مفاجئة بسبب الحسابات المختلفة.

وواصل لاعب الأهلي السابق: انتقال إمام عاشور وزيزو من الزمالك إلى الأهلي كان مفاجأة، لم يكن أحد يتوقع ارتداء هذا الثنائي بالذات لقميص الأهلي، لأنهما كانا من أساطير الزمالك، لكن كل شيء اختلف.

وأنهى عمر رضوان حديثه: لدي طموح العودة لمنتخب مصر وارتداء قميصه مرة أخرى، الإصابة ابعدتني كثيرًا، لكنني سأتواجد قريبًا إن شاء الله.