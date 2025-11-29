قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب العودة من المغرب
رياضة

فريق أكاديمية برشلونة يفوز على سيراميكا كليوباترا ببطولة الأهلي للناشئين

فريق أكاديمية برشلونة
فريق أكاديمية برشلونة
عبدالحكيم أبو علم

فاز فريق أكاديمية برشلونة على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا.

أحرز زيد بوستومي هدف أكاديمية برشلونة الوحيد أمام سيراميكا كليوباترا بتسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء في شوط المباراة الثاني.

‏‎انطلقت بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا أمس الجمعة، التي تستضيفها ملاعب النادي بمدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، في تنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر»، وبمشاركة نخبة من أبرز الأندية والأكاديميات العالمية.

وتقام البطولة بمشاركة 18 فريقًا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات على النحو التالي:

‏‎المجموعة الأولى: الأهلي - باير ليفركوزن الألماني - أكاديمية برشلونة - إسكولا فيرشافيا البولندي - روخ لفيف الأوكراني - سيراميكا كليوبترا.

‏‎المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي - بيرشوت البلجيكي - ميسزولي بودابست المجري - ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي - الترجي التونسي - أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

‏‎المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي - منتخب كازاخستان - دوناتيللو أوديني الإيطالي - منتخب إستونيا - نادي زد - كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

‏‎وتُعد النسخة الأولى من البطولة خطوة مهمة ضمن استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم التي تهدف إلى توفير احتكاك دولي قوي لفرق قطاع الناشئين بالنادي.

فريق أكاديمية برشلونة النادي الاهلي بطولة الاهلي للناشئين سيراميكا كليوباترا ملاعب النادي بمدينة نصر

بالصور

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

