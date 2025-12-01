أبو الدهب: علامة استفهام حول عدم اعتراض جمهور الزمالك على اختيارات حلمي طولان

تحدَثَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق عن استعدادات المنتخب الوطني الثاني لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر ابتداءً من اليوم الاثنين 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر ذاته.

ويستهل المنتخب الوطني بقيادة مدربه حلمي طولان مشواره في بطولة كأس العرب بمواجهة الكويت ، غداً الثلاثاء 2 ديسمبر ، ثم يواجه الإمارات في الجولة الثانية يوم 6 ديسمبر ، وأخيراً الأردن يوم 9 من الشهر ذاته.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:

هناك علامات استفهام كبيرة حول عدم اعتراض جمهور الزمالك على اختيارات حلمي طولان لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس العرب ، كما فعلوا مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول حينما لم يضم ناصر ماهر للمعسكر الماضي في دورة العين الودية بالإمارات.

وأضاف: حلمي طولان لم يقم باستدعاء ناصر ماهر لقائمة المنتخب الثاني المشاركة في كأس العرب ، بل أنه ضم لاعبين فقط من الزمالك ، ومع ذلك لم يعترض الجمهور الأبيض على الاختيارات.