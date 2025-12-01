قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تجاوز الـ 45 ألف.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
الناتو يدرس إجراءات ردع جديدة ردا على التصعيد الروسي في الأجواء الأوروبية
ترامب يهاجم إدارة بايدن: يجب إخراج الأشرار من البلاد
محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة.. وحقيقة دعم الأهلي القانوني
انخفاض7 درجات وسقوط أمطار .. حالة الطقس في أول ديسمبر
محمد رمضان: تضارب المناصب داخل الأهلي يجعل المدير الرياضي بلا قيمة
طاهر محمد طاهر: لحظة البكاء على دكة الأهلي نقطة تحول في مسيرتي
إيران وتركيا تبحثان تعزيز التنسيق الإقليمي.. ودعوات لوحدة الموقف الإسلامي
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025.. دليلك الشامل
من المركز الأول عالميا إلى أزمة محليا.. ماذا يحدث في أسواق الفراولة بمصر؟
الظهور الأول لأيقونة فولكس فاجن ID.Cross .. بتصميم 2026
رياضة

أبو الدهب: علامة استفهام حول عدم اعتراض جمهور الزمالك على اختيارات حلمي طولان

منتخب مصر الثاني
منتخب مصر الثاني
رباب الهواري

تحدَثَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق عن استعدادات المنتخب الوطني الثاني لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر ابتداءً من اليوم الاثنين 1 ديسمبر حتى 18 من الشهر ذاته.

ويستهل المنتخب الوطني بقيادة مدربه حلمي طولان مشواره في بطولة كأس العرب بمواجهة الكويت ، غداً الثلاثاء 2 ديسمبر ، ثم يواجه الإمارات في الجولة الثانية يوم 6 ديسمبر ، وأخيراً الأردن يوم 9 من الشهر ذاته.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN:

هناك علامات استفهام كبيرة حول عدم اعتراض جمهور الزمالك على اختيارات حلمي طولان لقائمة الفراعنة المشاركة في كأس العرب ، كما فعلوا مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب الأول حينما لم يضم ناصر ماهر للمعسكر الماضي في دورة العين الودية بالإمارات.

وأضاف: حلمي طولان لم يقم باستدعاء ناصر ماهر لقائمة المنتخب الثاني المشاركة في كأس العرب ، بل أنه ضم لاعبين فقط من الزمالك ، ومع ذلك لم يعترض الجمهور الأبيض على الاختيارات.

منتخب مصر الثاني كأس العرب

