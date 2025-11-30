بـ التردد.. مواعيد مباريات كأس العرب في قطر والقنوات الناقلة

تشهد النسخة 11 من كأس العرب لكرة القدم 2025 التي تستضيفها الدوحة في الفترة من الاثنين المقبل وحتى 18 ديسمبر المقبل، تغييرات مؤثرة في اللوائح والتعليمات من شأنها تعزيز مكانة البطولة على الصعيد الإقليمي والدولي.

وهذه النسخة الثانية على التوالي التي ينظمها الاتحاد الدولي (الفيفا) بعد نسخة الدوحة عام 2021 التي شهدت تحولا تاريخيا باعتراف الفيفا بالبطولة للمرة الأولى منذ انطلاقتها عام 1963 ما منحها بعدا دوليا واهتماما كبيرا.

وأسهم نجاح البطولة السابقة في مواصلة دعم الفيفا للبطولة في النسخ الثلاث المقبلة في أعوام 2025 و 2029 و 2033 شريطة أن تقام في الدوحة، لضمان ذات النجاح المبهر الذي عرفته النسخة العاشرة.

وينشر “صدى البلد” مواعيد مباريات بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر، التي جاءت على النحو التالي:



الإثنين 1 ديسمبر 2025

تونس vs سوريا – 3:00 م – استاد أحمد بن علي.



قطر vs فلسطين – 6:30 م – استاد البيت.



الثلاثاء 2 ديسمبر 2025

المغرب vs جزر القمر – 2:00 م – استاد خليفة الدولي.

مصر vs الكويت – 4:30 م – استاد لوسيل.

السعودية vs عُمان – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية.



الأربعاء 3 ديسمبر 2025

الجزائر vs السودان – 2:00 م – استاد أحمد بن علي.

العراق vs البحرين – 4:30 م – استاد 974.

الإمارات vs الأردن – 7:00 م – استاد البيت.



الخميس 4 ديسمبر 2025

تونس vs فلسطين – 4:30 م – استاد لوسيل.

قطر vs سوريا – 7:00 م – استاد خليفة الدولي.

الجمعة 5 ديسمبر 2025

المغرب vs عُمان – 4:30 م – استاد المدينة التعليمية.

السعودية vs جزر القمر – 8:30 م – استاد البيت.

السبت 6 ديسمبر 2025

الأردن vs الكويت – 1:00 م – استاد أحمد بن علي.

الجزائر vs البحرين – 3:30 م – استاد خليفة الدولي.

العراق vs السودان – 6:00 م – استاد 974.

مصر vs الإمارات – 8:30 م – استاد لوسيل.



الأحد 7 ديسمبر 2025

تونس vs قطر – 7:00 م – استاد البيت.

فلسطين vs سوريا – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية.



الإثنين 8 ديسمبر 2025

السعودية vs المغرب – 7:00 م – استاد لوسيل.

جزر القمر vs عُمان – 7:00 م – استاد 974.



الثلاثاء 9 ديسمبر 2025

مصر vs الأردن – 4:30 م – استاد البيت.

الإمارات vs الكويت – 4:30 م – استاد 974.

الجزائر vs العراق – 7:00 م – استاد خليفة الدولي.

السودان vs البحرين – 7:00 م – استاد المدينة التعليمية.

ويخوض منتخب مصر الثاني بداية مشواره في كأس العرب 2025 بمواجهة منتخب الكويت يوم الثلاثاء المقبل على ملعب لوسيل في تمام الساعة 4:30 مساءً.



وجاءت مواعيد مباريات مصر كالتالي:

يواجه منتخب مصر امام الكويت يوم 2 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 4:30 مساءً.

وفي الجولة الثانية يواجه منتخب مصر نظيره الإمارات يوم 6 ديسمبر على ملعب لوسيل الساعة 8:30 مساءً.

وفي الجولة الثالثة يواجه منتخب مصر نظيره الأردن يوم 9 ديسمبر على ملعب البيت الساعة 4:30 مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025

حصلت العديد من القنوات على حقوق البطولة العربية في نسختها المنتظرة، وستكون جميع المواجهات متاحة مجانًا دون الحاجة إلى اشتراك.

وفي مقدمة القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025، بي إن سبورت والكاس القطريتين، كما تذاع اللقاءات على أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والكويت الرياضية بالإضافة إلى التلفزيون الجزائري.

تردد قناة دبي الرياضية 1

التردد: 12322

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دبي الرياضية 2

التردد: 12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة دبي الرياضية 3

التردد: 12019

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس القطرية على عرب سات

التردد: 12245

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معدل الترميز: 30000

تُقام مباريات النسخة الحادية عشرة من كأس العرب على ستة ملاعب سبق لها استضافة منافسات كأس العالم، وهي: استاد البيت، واستاد لوسيل، واستاد خليفة الدولي، واستاد أحمد بن علي، واستاد 974، واستاد المدينة التعليمية.



وجاءت أبرز التعديلات على بطولة كأس العرب بقطر على النحو التالي:

‏اعتماد مباريات البطولة كمباريات رسمية تدخل ضمن حسابات التصنيف العالمي الشهري للفيفا إضافة رفع القيمة الإجمالية للجوائز المالية إلى 36.5 مليون دولار.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن النسخة الحالية ستشهد تغييرات كثيرة تسير في اتجاه مساعي الفيفا لتطوير البطولة على مستوى اللوائح والأنظمة وقيمة المباريات، من أجل منحها المزيد من الزخم.

ويمثل أهم تغيير اعتبار مباريات النسخة الحالية رسمية وليست ودية، على أن تحتسب نقاط هذه المباريات ضمن نظام التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر شهريا عن الفيفا، وهو تحول تاريخي يمنح البطولة بعدا رسميا لم تكن تحظى به سابقا.

ووفقا للقرار، ستحصل المنتخبات المشاركة في مباريات كأس العرب على نفس نقاط التصنيف التي تمنح للمنتخبات في المباريات الودية الدولية، ما يعزز أهمية البطولة ويضاعف قيمتها للمنتخبات المشاركة، لا سيما تلك التي تسعى لتحسين مواقعها في التصنيف العالمي.

أما التغيير الثاني في النسخة الجديدة فيتعلق بتعديل التعليمات الخاصة بكسر التعادل بين المنتخبات لتحديد المتأهلين من دور المجموعات إلى دور الثمانية، وهو تعديل لم يسبق للاتحاد الدولي تطبيقه في أي من البطولات التي يشرف عليها.

وحسب نظام البطولة فقد تم توزيع 16 منتخبا مشاركا في البطولة على أربع مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وتشهد نسخة 2025 تغييرا جوهريا في الفقرات من المادة 13 ليصبح الاحتكام أولا إلى فارق الأهداف في نتائج المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية بدلا من الاعتماد على فارق الأهداف الكلي في جميع مباريات المجموعة كما كان معمولا به في النسخة السابقة في 2021، ثم فيما بعد يتم اللجوء إلى العدد الأكبر من الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المعنية، وفي حال استمرار التساوي يتم بعد ذلك اللجوء إلى فارق الأهداف الكلي في المجموعة ثم العدد الأكبر من الأهداف الكلي في مباريات المجموعة، وأخيرا يتم الاعتماد على اللعب النظيف "البطاقات الصفراء والحمراء".

كما عدل الاتحاد الدولي في تعليمات كأس العرب 2025 في المفاضلة بين المنتخبات في حال استمرار التساوي ما بعد اللعب النظيف، إذ ألغى مبدأ إجراء القرعة كخيار أخير، واعتمد بدلا منه على مراكز التصنيف الشهري الأخير الصادر قبل البطولة، بحيث يتأهل المنتخب الأعلى تصنيفا، في خطوة تؤكد اعتماد نقاط مباريات كأس العرب ضمن التصنيف الدولي للمنتخبات.