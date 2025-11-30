قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يعلن إنضمام مصر رسميا لبرنامج "أفق أوروبا "
حماس تنفي مزاعم حول ملء الفراغات القيادية
أنا وزير مصر| أشرف صبحي: مفيش خلافات مع العميد وإبعاد الخطيب عن الأهلي مش هدفي وأرض بديلة للزمالك
غزة: 591 خرقًا إسرائيليًا خلال 50 يومًا من وقف النار و357 شهيدًا
مصر تدفع بـ10 آلاف طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
الجيزة تعلن تعريفة السيارة البديلة للتوكتوك: 15 جنيهًا.. وتسهيلات كبيرة للترخيص والتمويل
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
آي صاغة: 300 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر
بعد طلب عفو نتنياهو .. ارتفاع مكاسب بورصة تل أبيب
أسعار اشتراكات وتذاكر المترو لعام 2026 | تعرف عليها
متحدث الوزراء: تطوير القاهرة التاريخية يعزز السياحة ويحسن معيشة المواطنين
برنامج الأغذية العالمي يحذر: السودان على شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة
رياضة

انضمام كريم العراقي وميدو جابر لمعسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب

محمد عواد
محمد عواد
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن انضمام كريم العراقي وميدو جابر لاعبا النادي المصري لمعسكر منتخب مصر.

انضمام كريم العراقي وميدو جابر 

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"انضمام كريم العراقي وميدو جابر لاعبا النادي المصري لمعسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب بالدوحة".

كريم رمزي: صلاح ومرموش ومصطفى محمد خارج معسكر المنتخب ديسمبر المقبل

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد خارج معسكر منتخب مصر في الأول من ديسمبر بسبب ارتباطاتهم.

وقال كريم رمزي، في تصريحات لبرنامج لغبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش لديهم مباريات مع أنديتهم، وسيكونون خارج معسكر منتخب مصر في الأول من ديسمبر.

وأضاف: الثلاثي لم يتحدث حتى الآن حول موقفهم من التواجد في معسكر منتخب مصر في ديسمبر من عدمه، حتى هذه اللحظة ولكن سيكون هناك حديث في الأيام المقبلة.

وتابع: ما علمته أن حسام حسن سيوافق على تواجد محمد صلاح ومرموش ومصطفى محمد مع أنديتهم، وغيابهم عن معسكر ديسمبر قبل  أمم إفريقيا، وبالتالي بنسبة كبيرة لن يتواجدوا في المعسكر.

عواد جنش منتخب مصر كأس العرب

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

ترامب

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

سعر الدولار

سعر أعلى دولار اليوم الأحد 30-11-2025

المتهم

سقوط لص سرق هاتفا محمولا من داخل محل بالإسكندرية

أرشيفية

أنا قريبك ابعتلي فلوس ..حبس عصابة سرقة عملاء البنوك

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

بالصور

7 حلول طبيعية يمكن أن تخفف أعراض التهاب المعدة

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

