موعد المباراة المقبلة لمنتخب الطائرة في بطولة كأس التحدي العربي

يخوض منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة مواجهة حاسمة أمام منتخب البحرين في بطولة كأس التحدي العربي المقامة حاليًا في الأردن خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر المقبل.

وكان الفراعنة قدموا أداء رائع في الجولة الأولى بالفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 3–0 قبل السقوط أمام منتخب تونس بنتيجة بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويواصل المنتخب مبارياته غدآ الإثنين بمواجهة البحرين في السابعة مساء، ثم يلتقي الأردن يوم الثلاثاء في الخامسة مساء، قبل أن يحصل على راحة يوم الأربعاء، على أن يختتم مشواره في البطولة يوم الجمعة المقبلة بمواجهة الكويت في الثالثة عصرًا.

ويرأس بعثة المنتخب في الأردن المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وتضم قائمة اللاعبين: حسام يوسف، محمد عادل، عبد الرحمن الحسيني، محمد عسران، سيف عابد، محمد رضا، محمد عبد المحسن، أحمد عزب، زياد أسامة، محمد مجدي، مصطفى جابر، محمد رمضان، عبد الرحمن سعودي، وحمزة الصافي.

ويقود المنتخب فنيًا محمد اللقاني مديرا فنيًا، ويعاونه محمد الحسيني ومحمد رفعت مدربين، بينما يتولى عبد الرحمن غانم مهام التأهيل والإصابات، ومصطفى أبو خضر التحليل التقني، إضافة إلى وليد الخشن حكمًا مرافقًا، ومحمد خير مديرا إداريًا للبعثة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت انسحاب منتخب ليبيا من منافسات البطولة، ليصبح عدد المنتخبات المشاركة ستة فقط، وهي، مصر، البحرين، الأردن، تونس، الكويت، وفلسطين.