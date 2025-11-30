فوز تاريخي لمصر على تشيلي بكأس العالم للمختلط لتنس الطاولة

حقق منتخب مصر لتنس الطاولة فوزا تاريخيا على نظيره منتخب تشيلي بنتيجة 8-7 في أولى مبارياته ببطولة كأس العالم للمختلط المقامة في الصين خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر المقبل.

وتمكن منتخب مصر من الفوز بنتيجة 8-7 في مباراة ماراثونية قوية شهدت مشاركة كل من يوسف عبدالعزيز ومريم الهضيبي في الزوجي المختلط، فريدة بدوي في فردي السيدات، عمر عصر في فردي الرجال، مريم الهضيبي ومروة الهضيبي في زوجي السيدات ويوسف عبدالعزيز ومحمد البيلي في زوجي الرجال.

وبذلك يحصد منتخب مصر الفوز الأول له في تاريخ بطولات كأس العالم للمختلط بدور المجموعات ويتبقى له مباراتين أمام كل من الصين وهونج كونج.

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الصين غدا في تمام الواحدة ظهرًا قبل أن يواجه منتخب هونج كونج الثلاثاء في نفس الموعد.

وتضم بعثة منتخب مصر كل من عمر عصر، يوسف عبدالعزيز، محمد البيلي، بدر مصطفى، هنا جودة، مريم الهضيبي، مروة الهضيبي، فريدة بدوي تحت قيادة عادل شومان المدير الفني للمنتخب ويرأس البعثة هبة حامد عضو مجلس الإدارة.