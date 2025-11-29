أبوريدة يحفز لاعبي المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب قبل انطلاق البطولة

حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على لقاء الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني المشارك في كأس العرب فور وصوله إلى الدوحة، للتأكيد على أهمية بطولة كأس العرب، وضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج خلال المنافسات.

الثقة في اللاعبين والجهاز الفني

وأكد أبوريدة ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على قدرتهم في تقديم مستويات تليق بالكرة المصرية وترضي جماهيرها.

وشهد اللقاء كل من: الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، والكابتن حسن فريد رئيس البعثة وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، والكابتن حلمي طولان المدير الفني، والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب، إلى جانب أعضاء الجهازين الإداري والطبي.

مران اليوم

وكان المنتخب المصري المشارك في كأس العرب قد أدى مرانه اليوم، وسط حماس كبير من اللاعبين قبل ساعات من انطلاق منافسات البطولة.