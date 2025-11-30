خبير لوائح يكشف قانونية إنضمام مهاجم بيراميدز لـ المنتخب بـ كأس العرب

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح عن مدي قانونية إنضمام مروان حمدي مهاجم فريق بيراميدز إلي صفوف منتخب مصر لـ المحليين والمشاركة فى بطولة كأس العرب بقطر 2025.



قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: إجابة سؤال هل يجوز أستبدال مروان حمدى بـ لاعب من القائمة الرسمية للمنتخب المشارك بكأس العرب ؟.



تابع عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية: يجوز استبدال لاعب مدرج بالقائمة النهائية بـ لاعب من القائمة المؤقتة فقط في حالة الإصابة أو المرض الخطير وذلك حتى 24 ساعة قبل انطلاق المباراة الأولى لفريقه.



أضاف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية: يتم تسجيل اللاعب البديل بعد استلام وقبول اللجنة الطبية للفيفا تقييم طبي مفصل واللاعب البديل سيحصل على نفس رقم اللاعب المصاب.



ضم مهاجم بيراميدز لـ منتخب مصر

وافقت إدارة نادي بيراميدز على طلب اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة بانضمام اللاعب مروان حمدي مهاجم نادي بيراميدز لمنتخب مصر الوطني المشارك في بطولة كأس العرب للمنتخبات والمقرر إقامتها في قطر.



وتستضيف الدوحة، النسخة الثانية من بطولة كأس العرب للمنتخبات والتي تقام خلال الفترة من ١ وحتى ١٨ ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخب المصري.



وعلى الرغم من ارتباط نادي بيراميدز بخوض مباراتي كهرباء الإسماعيلية وبتروجت المؤجلتين من بطولة الدوري والمحدد لهما يومي ٣ و٦ ديسمبر، ورغم الإصابات والغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق إلا أن إدارة نادي بيراميدز قررت دعم المنتخب المصري في البطولة بالنجم مروان حمدي.



وجاء قرار انضمام مروان حمدي وفقا لاختيار حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الوطني والرغبة الكبيرة في ضم اللاعب، وهو ما تم الاتفاق عليه بين إدارة نادي بيراميدز والكابتن أحمد حسن مدير المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب للمنتخبات بقطر، ومن المنتظر أن يطير اللاعب للدوحة فور عودة بعثة بيراميدز ظهر الغد للقاهرة قادمة من زامبيا.