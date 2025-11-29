ضربة موجعة لـ بيراميدز أمام باور ديناموز

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها الحارس الدولي أحمد الشناوي خلال مباراة باور ديناموز في إطار لقاءات دوري أبطال أفريقيا.

وخرج الشناوي مصابا في الشوط الأول من لقاء باور ديناموز، الذي شهد تحقيق بيراميدز الفوز خارج الأرض باستاد ليفي موانواسا في ندولا، بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى ٦ نقاط في قمة المجموعة الأولى.

وأوضح المنيري أنه بالكشف المبدئي تبين إصابة أحمد الشناوي بكدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، ومن المقرر أن يخضع لأشعة وفحوصات طبية بمجرد عودة البعثة من زامبيا إلى القاهرة، لتحديد مدى قوة الإصابة.