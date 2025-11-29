قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فتح: الإخوان حصلوا على فرصة حقيقية لإدارة الحكم لكنهم لم يستطيعوا استثمارها
حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف
نسما مصر: أسطولنا متوافق مع تحديثات إيرباص الفنية
ماهر فرغلي: التصعيد الغربي سيشل امتدادات الإخوان الاقتصادية والتنظيمية
الكرملين: غموض سياسي في أوكرانيا بعد فضيحة الفساد واستقالة رئيس مكتب زيلينسكي
النيل للطيران: ملتزمون بتطبيق تعليمات وكالة السلامة الأوروبية عن طائرات إيرباص
قطع باليد| هجوم كلب شرس على ناشئ السلة بالزمالك .. وفتح تحقيق عاجل
الهلال يصعد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بعد اكتساح الفتح برباعية
وزير الخارجية: نتطلع لمواصلة التعاون مع باكستان في إطار مجموعة الدول الثماني النامية D8
بايرن ميونخ يفوز بثلاثية على سانت باولي ويعزز صدارته للدوري الألماني
خاص.. زوج يعترف برش وجه زوجته بـ كلور: مش عارفة تعيش على قد دخلي (نص التحقيقات)
باحث: إعادة تقييم شاملة جماعة الإخوان في أمريكا تحول مفصلي ضد الجماعة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

بيراميدز يدعم رمضان صبحي.. صور

بيراميدز
بيراميدز
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن دعم نادي بيراميدز لـ اللاعب رمضان صبحي.

دعم بيراميدز لـ رمضان صبحي 

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز يدعم رمضان صبحي".

مدرب بيراميدز يستبعد الشيبي من مباراة باور ديناموز

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، استبعاد الدولي المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن من قائمة مباراة باور ديناموز الزامبي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء قرار المدير الفني باستبعاد الشيبي خوفا من تعرض اللاعب للإجهاد خاصة وأنه شارك في العديد من المباريات مؤخرا، وقرر إبعاده على أن يكون جاهزا لمباراتي الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت في الدوري.

وقرر الجهاز الفني استبعاد الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب عدم جاهزيته من آلام العضلة الخلفية، وأسامة جلال الذي يتم تأهيله من إصابة الخلفية.

بيراميدز الاهلي احمد عبد الباسط الزمالك

