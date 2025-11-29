بيراميدز يدعم رمضان صبحي.. صور

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن دعم نادي بيراميدز لـ اللاعب رمضان صبحي.

دعم بيراميدز لـ رمضان صبحي

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز يدعم رمضان صبحي".

مدرب بيراميدز يستبعد الشيبي من مباراة باور ديناموز

قرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، استبعاد الدولي المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن من قائمة مباراة باور ديناموز الزامبي في إطار دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء اليوم باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وجاء قرار المدير الفني باستبعاد الشيبي خوفا من تعرض اللاعب للإجهاد خاصة وأنه شارك في العديد من المباريات مؤخرا، وقرر إبعاده على أن يكون جاهزا لمباراتي الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت في الدوري.

وقرر الجهاز الفني استبعاد الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب عدم جاهزيته من آلام العضلة الخلفية، وأسامة جلال الذي يتم تأهيله من إصابة الخلفية.