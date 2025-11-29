مازن وائل يقود المقاولون 2009 للفوز على بيراميدز في عقر دارهم

حقق فريق المقاولون العرب مواليد 2009 انتصاره الثالث على التوالي، بعد تغلبه على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب بيراميدز، ضمن منافسات دوري بطولة الجمهورية.

وقد سجل هدفي الفوز لاعبنا مازن وائل، مما يدل على قوة الأداء الهجومي للفريق وتفاهم اللاعبين في الملعب.

هذا الفوز يعكس الجهود المتميزة للاعبين والدعم الفني من قبل الجهاز التدريبي، مما يعزز من طموحات الفريق في المنافسات القادمة.

يترأس القطاع الكابتن الكابتن يسري عبد الغني، و الكابتن محمد عبد العزيز زيزو كمشرف فني لفرق الشباب والناشئين،والدكتور إبراهيم البطل المشرف على مدربي حراس المرمى و الكابتن عبد الفتاح صالح المدير الإداري والكابتن سامح يوسف كمدير فني، مع مساهمة طاقم فني رائع يشمل الكابتن محمد فوزي مدرب والكابتن محمد سلامة مدرب حراس مرمى، و الكابتن كريم مجدي مخطط أحمال والكابتن سعيد صابر إداري والكابتن منصور عبد المعين أخصائي إصابات ملاعب .