رياضة

ساسي: جاهز لقيادة تونس في كأس العرب.. ودعم الجماهير سر قوتنا

ساسي
ساسي
إسراء أشرف

أكد فرجاني ساسي، نجم منتخب تونس، جاهزيته الكاملة للمشاركة مع نسور قرطاج في بطولة كأس العرب، التي تنطلق غدًا الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة.

ويستهل المنتخب التونسي مشواره بمواجهة نظيره السوري في الثالثة عصرًا ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال ساسي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أنا جاهز تمامًا وأشعر بأنني في حالة جيدة، لكن قرار مشاركتي يعود للجهاز الفني".

وأشار إلى أن وجود جماهير تونس بأعداد كبيرة في قطر يمثل قوة حقيقية للمنتخب، كما ظهر سابقًا في مونديال 2022 وكأس العرب 2021.

وأضاف: "جمهورنا دائمًا يساندنا، ونتمنى حضورهم بكثافة في مباريات البطولة".

ووجه ساسي اعتذارًا للجماهير عن خسارة نهائي النسخة الماضية أمام الجزائر، مؤكدًا أن دعمهم المستمر سيكون دافعًا قويًا لتقديم مستوى مميز.

واختتم: "منتخب تونس دائمًا ما يكون منافسًا قويًا في أي بطولة يشارك بها، وهدفنا تقديم أداء كبير وإسعاد جماهيرنا".

فرجاني ساسي منتخب تونس كأس العرب

