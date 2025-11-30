ثنائي الزمالك في الطريق إلى الدوحة استعداداً للمشاركة بـ كأس العرب

شارك الإعلامي مينا ماهر صورة ثنائي الزمالك محمد عواد ومحمود حمدي الونش في الطريق إلى الدوحة.

ثنائي الزمالك

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ثنائي الزمالك في الطريق إلى الدوحة استعداداً للمشاركة في كأس العرب ".

الحضري لـ حراس المنتخب الثاني: بداية خير واللي جاي أفضل

وكان قد وجه عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق رسالة إلى حراس مرمي منتخب مصر الثاني بعد انتهاء المعسكر استعداد لكأس العرب.

وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي إنستجرام: "معا نصنع المستحيل.. بشكركم على تعبكم ومجهودكم وتفانيكم لأقصى درجة في كل وقت داخل المعسكر.. بداية خير واللي جاي أفضل إن شاء الله.

حقق منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025 بقيادة حلمي طولان الفوز على منتخب تونس بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إطار استعدادات الطرفين للمشاركة في البطولة التي تقام بقطر في الأول حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.