منتخب مصر للسيدات يصطدم بهولندا في بطولة العالم لكرة اليد

يخوض منتخب مصر لكرة اليد للسيدات مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب هولندا مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم، التي تستضيفها هولندا خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام هولندا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب النمسا بنتيجة 29-20 في الجولة الأولى.

ويترأس بعثة المنتخب المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عبير عقيل، ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني كلًا من محمد فرغلي مديرا فنيا، وعمرو يوسف مدربا عاما، ومحمد سراج الدين مدربا لحراس المرمى.

فيما تتولى إيمان مرجان مهام إداري المنتخب، وترافق المنتخب منة الله بدوي كأخصائي علاج طبيعي، إضافة إلى هشام أحمد رمضان محللا للأداء.

وضمت قائمة المنتخب المشارك في بطولة العالم، في حراسة المرمى مي جمعة، وجهاد وائل، وجنة نور.

وفي مركز صانع الألعاب كل من مروة عيد، ونادين طارق، وشروق محمود، أما الظهير الأيمن فيضم روان سعيد، ويارا هاني، وملك عمرو.

بينما تشارك تقى كامل، ولوجين أسامة، وشهد صفي في الظهير الأيسر، وعلى الجناح الأيمن تأتي أمينة عاطف وملك طلعت، فيما تشارك نوران خالد وأمينة هشام في الجناح الأيسر، أما لاعب الدائرة فيضم الثنائي مريم أسامة وفاطمة محمود.

وتخوض مصر منافسات الدور الأول ضمن المجموعة الخامسة بجوار منتخبات هولندا، والنمسا، والأرجنتين.