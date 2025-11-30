قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التنمية الحضرية: الانتهاء من مشروع روضة السيدة 2 بنسبة 100% واستعداد كامل لاستقبال الأهالي
ناصر منسي يترقب فرصة العودة للزمالك في كأس عاصمة مصر
الاتحاد الدولي للرماية يختار مصر لتنظيم الحدث الأكبر للناشئين 2026
انقلاب سيارة ملاكي في ترعة المريوطية على طرق أبو صير
بن غفير يزور مقر الكتيبة المسؤولة عن قـ.ـتل فلسطينيين في جنين ويعلن ترقية قائدها
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الجولة 17 من دوري المحترفين لكرة اليد
"مقرف".. تريزيجيه هوجم بسـ.ـكين | تعليق ناري لصحيفة إسبانية على أحداث الأهلي والجيش الملكي
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببني سويف
مصر تتقدم 24 مركزًا عالميًا في خفض معدل جرائم القـ.ـتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي
الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
الهلال الأحمر يدفع بنحو 10,5طن مساعدات و91 ألف قطعة ملابس شتوية إلى غزة
عضو بخطة النواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
رياضة

منتخب مصر للسيدات يصطدم بهولندا في بطولة العالم لكرة اليد

محمد سمير

يخوض منتخب مصر لكرة اليد للسيدات مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب هولندا مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم، التي تستضيفها هولندا خلال الفترة من 27 نوفمبر حتى 14 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر أمام هولندا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام منتخب النمسا بنتيجة 29-20 في الجولة الأولى.

ويترأس بعثة المنتخب المصري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد عبير عقيل، ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني كلًا من محمد فرغلي مديرا فنيا، وعمرو يوسف مدربا عاما، ومحمد سراج الدين مدربا لحراس المرمى.

فيما تتولى إيمان مرجان مهام إداري المنتخب، وترافق المنتخب منة الله بدوي كأخصائي علاج طبيعي، إضافة إلى هشام أحمد رمضان محللا للأداء.

وضمت قائمة المنتخب المشارك في بطولة العالم، في حراسة المرمى مي جمعة، وجهاد وائل، وجنة نور.

وفي مركز صانع الألعاب كل من مروة عيد، ونادين طارق، وشروق محمود، أما الظهير الأيمن فيضم روان سعيد، ويارا هاني، وملك عمرو.

بينما تشارك تقى كامل، ولوجين أسامة، وشهد صفي في الظهير الأيسر، وعلى الجناح الأيمن تأتي أمينة عاطف وملك طلعت، فيما تشارك نوران خالد وأمينة هشام في الجناح الأيسر، أما لاعب الدائرة فيضم الثنائي مريم أسامة وفاطمة محمود.

وتخوض مصر منافسات الدور الأول ضمن المجموعة الخامسة بجوار منتخبات هولندا، والنمسا، والأرجنتين.

منتخب مصر لكرة اليد للسيدات دور المجموعات بطولة العالم مصر أمام هولندا منتخب النمسا

بعد أزمة فستانها الأخير.. صور عصام صاصا وزوجته بعد عودتهما سويا

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

إنجى المقدم تظهر بشعر طويل في آخر نيولوك لها

