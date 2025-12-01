بيراميدز يوافق على انضمام وليد الكرتي لمنتخب المغرب في كأس العرب

أعلن نادى بيراميدز، موافقته على انضمام لاعب الفريق وليد الكرتى، إلى منتخب المغرب للمشاركة فى بطولة كأس العرب، التى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وقال بيراميدز فى بيان عبر رسمى: «انطلاقا من العلاقات الطيبة التى تربط نادى بيراميدز بمختلف الأندية والاتحادات الوطنية العربية، وتلبية لطلب الجامعة المغربية لكرة القدم، بشأن لاعبنا وليد الكرتى، وافقت إدارة نادى بيراميدز على انضمام اللاعب إلى صفوف المنتخب المغربى المشارك فى كأس العرب للمنتخبات بقطر».

وتابع البيان: «جاء قرار نادى بيراميدز بالموافقة على انضمام الكرتى للمنتخب المغربى، على الرغم من ارتباط الفريق بمباراتين فى الدورى المصرى الممتاز يومى 3 و6 دبسمبر وفى ظل غيابات عديدة يعانى منها الفريق، انطلاقا من العلاقات الطيبة التى تربطه بجميع المنتخبات العربية، وبما يضمن الحفاظ على تحقيق مصالح الطرفين».

ومن المقرر أن يصل وليد الكرتى خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد عودته من زامبيا مع بعثة نادى بيراميدز عقب سماح إدارة النادى بالتحاقه ببعثة الفريق المغربى فى كأس العرب.





