أحمد حسن يكشف سبب ضم مروان حمدي بدلاً من أحمد عاطف لمعسكر منتخب مصر

كشف أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، عن الأسباب التي أدت إلى ضم مروان حمدي، مهاجم بيراميدز، إلى معسكر المنتخب بدلاً من أحمد عاطف، لاعب زد.

وفي تصريحات لقناة "أون سبورت"، أوضح حسن أن الجهاز الفني كان في البداية يفاضل بين صلاح محسن ومروان حمدي، لكن بعد أن وافق نادي بيراميدز على مشاركة مروان، أصبح هو الخيار الأول.

وأضاف أن أحمد عاطف لم يشارك في المعسكرات السابقة، وتم إبلاغه بالقرار، وهو ما تقبله بشكل كامل.

وتابع حسن أنه رغم أن صلاح محسن كان ضمن حسابات الجهاز الفني، إلا أن المنتخب الأول طلب ضمه، مما جعل الأولوية تذهب إليه، خاصة أن اختيارات المنتخب الأول دائمًا تكون لها الأولوية بقيادة حسام حسن.

كما أشار حسن إلى أن الجهاز الفني حاول تأجيل بعض مباريات بيراميدز لضم عدد أكبر من لاعبيه، ولكن النادي رفض طلب ضم أحمد عاطف في ظل حاجته للاعب في المرحلة الحالية.