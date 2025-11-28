القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025.. التردد والموعد والمكان

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباريات منتخب مصر الثاني بمنافسات بطولة كأس العرب .

تستضيف دولة قطر فعاليات النسخة الـ 11 من بطولة كأس العرب التي ستقام خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبًا أبرزهم منتخب مصر الثاني بقيادة المدرب حلمي طولان.

القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025

حصلت العديد من القنوات على حقوق البطولة العربية في نسختها المنتظرة، وستكون جميع المواجهات متاحة مجانًا دون الحاجة إلى اشتراك.

وفي مقدمة القنوات الناقلة لمباريات كأس العرب 2025، بي إن سبورت والكاس القطريتين، وستذاع اللقاءات على أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والكويت الرياضية بالأضافة إلى التلفزيون الجزائري.

تردد قناة دبي الرياضية 1

التردد: 12322

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دبي الرياضية 2

التردد: 12418

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة دبي الرياضية 3

التردد: 12019

معدل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس القطرية على نايل سات

التردد: 11919

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس القطرية على عرب سات

التردد: 12245

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معدل الترميز: 30000

تُقام مباريات النسخة الحادية عشرة من كأس العرب على ستة ملاعب سبق لها استضافة منافسات كأس العالم، وهي: استاد البيت، واستاد لوسيل، واستاد خليفة الدولي، واستاد أحمد بن علي، واستاد 974، والاستاد في المدينة التعليمية.